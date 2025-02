Exclusivo: Así es el nuevo show de Shakira que llega a Buenos Aires en marzo, ¡MIRÁ LOS VIDEOS!

shakira 1.jpg Créditos: Kevin Mazur / Getty Images

El toque de familia: Acróstico junto a Milan y Sasha

Uno de los momentos más emotivos del concierto fue cuando Shakira interpretó Acróstico junto a sus hijos, Milan y Sasha. Los pequeños subieron al escenario para acompañarla, desatando una ovación entre los asistentes y mostrando una faceta más íntima y personal de la artista.

Estilo y empoderamiento femenino

Shakira lució 13 impresionantes cambios de vestuario, con diseños que resaltaban su energía y conexión con el público. Los vestidos cortos en tonos rosa, dorado y blanco fueron protagonistas, reforzando su mensaje de empoderamiento femenino durante todo el show.

shakira 2.jpg

Momentos icónicos

Uno de los puntos álgidos de la noche llegó con Hips Don’t Lie. Desde el extremo de una pasarela elevada, Shakira dejó a todos sin aliento con sus característicos movimientos de cadera al ritmo de tambores, mientras gritaba: “¡Colombia! ¡Brasil! Y mira en Barranquilla se baila así…”.

Un regalo único y un lobo gigante: las sorpresas del show

Shakira no dejó ningún detalle al azar y sorprendió al público con un giro inesperado durante el espectáculo. En lugar del tradicional confeti, sobre el estadio volaron una especie de billetes verdes similares a los de 100 dólares, pero personalizados con la cara de la cantante y la frase “The She Wolf State”. Además, un momento que dejó a todos boquiabiertos fue la aparición de un imponente lobo gigante sobre el escenario, que complementó a la perfección el tema She Wolf, dejando claro por qué este es uno de los shows más innovadores y visualmente impactantes de su carrera.

billete shakira 1.jpg Créditos: Kevin Mazur / Getty Images

Un inicio soñado en Río

“Buenas noches, Río. No me olvido jamás de ustedes”, expresó emocionada al público. Brasil fue elegido estratégicamente como el punto de partida para esta gira, en homenaje al país que la sigue apoyando desde los inicios de su carrera.

Con este primer show, Shakira no solo reafirmó su estatus como una de las artistas más importantes del mundo, sino que también dejó claro que esta gira será un viaje inolvidable por sus tres décadas de trayectoria.

shakira.jpg

Show de Shakira en Argentina: fecha, entradas, precios y dónde comprar

El regreso de Shakira a Argentina no para de generar furor. La cantante confirmó dos fechas en el Campo Argentino de Polo como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”: el 7 y el 8 de marzo de 2025. Ambas funciones, producidas por Fenix Entertainment, están totalmente agotadas. Este tour no solo repasa los mayores éxitos de su carrera, sino que también está inspirado en su último álbum, “Las Mujeres Ya No Lloran”, llevando un mensaje de empoderamiento y renacimiento personal a millones de fans. Con una producción de última generación, efectos visuales impactantes y varias sorpresas, Shakira promete hacer de cada show una experiencia inolvidable.

¡Nuevos lugares disponibles!

Debido a la reconfiguración del predio en el Campo Argentino de Polo, se liberaron nuevos sectores para que más fans puedan ser parte de esta experiencia única.

Precios de las entradas de Shakira según cada sector:

Campo VIP Impar: $260.000

$260.000 Campo VIP Par: $260.000

$260.000 Tribuna B Central: $190.000

$190.000 Tribuna B Lateral: $190.000

$190.000 Tribuna C Impar: $170.000

$170.000 Tribuna C Par: $170.000

$170.000 Tribuna A Central: $160.000

$160.000 Tribuna A Lateral: $160.000

$160.000 Tribuna Dorrego: $150.000

$150.000 Campo Trasero: $110.000

A estos precios se les añade un cargo por servicio. Recordá que los tickets son válidos únicamente adquiriéndolos a través del sitio web oficial: www.entradauno.com

Esta gira marca el regreso de Shakira a los escenarios de Latinoamérica tras seis años, y en Argentina no se vivía esta emoción desde su última visita en 2018. ¿Estás listo para ser parte de esta experiencia única?