Impresionante incendio en Villa Celina: cinco dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas
El fuego se desató en un ex shopping reconvertido en depósito, ubicado sobre la colectora Riccheri, en La Matanza. Los vecinos denunciaron demoras en la llegada de los bomberos.
Un incendio de grandes proporciones se desató durante la tarde de este sábado en un depósito de telas ubicado en Villa Celina, partido de La Matanza, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires. Al menos cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas que se expandieron rápidamente por el edificio y los locales contiguos.
El siniestro comenzó alrededor de las 15 horas en un ex shopping convertido en depósito, ubicado en la intersección de Stanford y colectora Riccheri, una zona muy transitada. Según confirmó el jefe de seguridad de la empresa, Simón Abraham, el establecimiento estaba cerrado y sin empleados al momento del inicio del fuego.
Los vecinos y comerciantes de la zona aseguraron que las dotaciones de bomberos tardaron cerca de una hora en llegar y que las tareas de extinción se complicaron por la baja presión de agua. “No nos dejan pasar porque hay peligro de derrumbe”, contó un trabajador de uno de los depósitos afectados a la prensa.
De acuerdo con las primeras pericias, el incendio habría sido provocado por una falla eléctrica, aunque las causas aún son materia de investigación. El fuego afectó gran parte del predio, donde se almacenaban rollos de tela, plásticos y materiales inflamables, lo que facilitó la propagación de las llamas.
Segundo incendio en menos de 24 horas
El hecho ocurrió pocas horas después del incendio y explosión en una planta química del Polo Industrial de Ezeiza, que tuvo lugar el viernes por la noche y se extendió hasta este sábado al mediodía.
En ese caso, el siniestro se registró en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, y generó una columna de humo visible desde varios kilómetros.
Por el momento, no se reportaron víctimas ni heridos en el incendio de Villa Celina, aunque las pérdidas materiales son totales. Las autoridades de La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires trabajaron de forma coordinada para evitar que el fuego se expanda hacia otras naves industriales cercanas.