Impresionante incendio en Villa Celina: cinco dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas

Segundo incendio en menos de 24 horas

El hecho ocurrió pocas horas después del incendio y explosión en una planta química del Polo Industrial de Ezeiza, que tuvo lugar el viernes por la noche y se extendió hasta este sábado al mediodía.

En ese caso, el siniestro se registró en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, y generó una columna de humo visible desde varios kilómetros.

La fábrica está ubicada en el límite entre Provincia y la Ciudad.

Por el momento, no se reportaron víctimas ni heridos en el incendio de Villa Celina, aunque las pérdidas materiales son totales. Las autoridades de La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires trabajaron de forma coordinada para evitar que el fuego se expanda hacia otras naves industriales cercanas.