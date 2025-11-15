La China Suárez destapó el origen del posteo sobre el bolso Louis Vuitton que enfureció a Wanda Nara

Luego profundizó sobre lo detallista que es Icardi y cómo ese gesto la conmovió: “ Ya que él haya escuchado que yo había visto eso y que haya dicho ‘qué lindo, mi color favorito’, pero que había una espera de un año y medio ”.

Fiel a su estilo picante, Suárez también dejó una frase que muchos interpretaron como un palito para sus exparejas: “Es sentir que tenés un hombre que está pendiente, que escucha lo que necesitás, que si le decís ‘esto no me lo hagas más’, no te lo hace más”.

Cuánto cuesta el bolso que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

La publicación en la que la China Suárez exhibió el exclusivo bolso Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi encendió al público. La actriz compartió el obsequio con orgullo, sin imaginar que en pocos minutos la imagen recorrería todos los portales y terminaría desencadenando una fuerte reacción de Wanda Nara.

Según trascendió, la empresaria interpretó el posteo como una provocación directa hacia su hija menor, quien —aparentemente— no habría recibido ningún regalo de su padre por su cumpleaños.

Más allá del simbolismo que la cartera adquirió en este contexto, el objeto en sí mismo también llamó la atención por su valor y exclusividad. El bolso que Eugenia mostró pertenece a Louis Vuitton, una de las firmas más reconocidas y deseadas del mundo, asociada al lujo y a la alta moda internacional.

La pieza combina el clásico monograma de la marca con tonos rosados y detalles dorados. Si bien se trata de una edición limitada sobre la que no circula demasiada información oficial, los valores de modelos similares sirven de referencia: artículos como el Louis Vuitton Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM en versiones especiales cotizan entre 1.800 y 3.000 dólares, según el país y la disponibilidad.

Convertido a pesos argentinos, el precio supera holgadamente los 5 millones, lo que posiciona al regalo no solo como un gesto romántico, sino como un verdadero objeto de lujo que, inevitablemente, terminó alimentando la polémica.