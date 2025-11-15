La China Suárez destapó el origen del posteo sobre el bolso Louis Vuitton que enfureció a Wanda Nara

La China Suárez volvió a referirse al famoso bolso Louis Vuitton que, en su momento, generó una fuerte discordia con Wanda Nara y que todavía hoy sigue dando que hablar.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La China Suárez reveló el detrás de escena del famoso posteo qe hizo en redes sociales del bolso Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi y que desató la furia de Wanda Nara.
La China Suárez volvió a referirse al famoso bolso Louis Vuitton que, en su momento, generó una fuerte discordia con Wanda Nara y que todavía hoy sigue dando que hablar.
Durante la entrevista con Mario Pergolini, la actriz se deshizo en elogios hacia Mauro Icardi: habló de lo que siente por él, de cómo le cambió la vida conocerlo y hasta dejó entrever —sin mencionarlo explícitamente— que su relación con el futbolista la hizo sentirse más valorada que nunca.
En medio de la charla, no pudo evitar tocar el tema del obsequio que su pareja le hizo. En realidad, fueron dos: por un lado, el famoso bolso rosado edición limitada que despertó una ola de críticas por considerarse que era una mojada de oreja a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe); y por el otro, el regalo que recibió como adelanto del próximo aniversario.
Eugenia explicó qué fue lo que la llevó a hacer aquel posteo que tanto dio que hablar. Contó que, cuando su mejor amiga le preguntó “¿Para qué subir carteras?”, ella le respondió: “no boluda, me pasó que llegué a mi casa y estaba esa cartera ahí”.
Luego profundizó sobre lo detallista que es Icardi y cómo ese gesto la conmovió: “ Ya que él haya escuchado que yo había visto eso y que haya dicho ‘qué lindo, mi color favorito’, pero que había una espera de un año y medio ”.
Fiel a su estilo picante, Suárez también dejó una frase que muchos interpretaron como un palito para sus exparejas: “Es sentir que tenés un hombre que está pendiente, que escucha lo que necesitás, que si le decís ‘esto no me lo hagas más’, no te lo hace más”.
La publicación en la que la China Suárez exhibió el exclusivo bolso Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi encendió al público. La actriz compartió el obsequio con orgullo, sin imaginar que en pocos minutos la imagen recorrería todos los portales y terminaría desencadenando una fuerte reacción de Wanda Nara.
Según trascendió, la empresaria interpretó el posteo como una provocación directa hacia su hija menor, quien —aparentemente— no habría recibido ningún regalo de su padre por su cumpleaños.
Más allá del simbolismo que la cartera adquirió en este contexto, el objeto en sí mismo también llamó la atención por su valor y exclusividad. El bolso que Eugenia mostró pertenece a Louis Vuitton, una de las firmas más reconocidas y deseadas del mundo, asociada al lujo y a la alta moda internacional.
La pieza combina el clásico monograma de la marca con tonos rosados y detalles dorados. Si bien se trata de una edición limitada sobre la que no circula demasiada información oficial, los valores de modelos similares sirven de referencia: artículos como el Louis Vuitton Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM en versiones especiales cotizan entre 1.800 y 3.000 dólares, según el país y la disponibilidad.
Convertido a pesos argentinos, el precio supera holgadamente los 5 millones, lo que posiciona al regalo no solo como un gesto romántico, sino como un verdadero objeto de lujo que, inevitablemente, terminó alimentando la polémica.