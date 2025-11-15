Se definieron los descensos de la Liga Profesional: quiénes perdieron la categoría

se-definieron-los-descensos-de-la-liga-profesional-godoy-cruz-y-san-martin-de-san-juan-jugaran-en-la-segunda-division-foto-casanmartinsjig-5OGYZ5CGANA3ZG4U4JATBRC4BU Se definieron los descensos de la Liga Profesional: Godoy Cruz y San Martín de San Juan jugarán en la segunda división.

Godoy Cruz descendió y cierra una temporada para el olvido

En paralelo, Godoy Cruz empató ante Riestra y consumó su descenso. El Tomba necesitaba ganar y esperar otros resultados para soñar con un desempate, pero no logró imponerse y el 1-1 final lo condenó a jugar en la Primera Nacional a partir de 2026.

El conjunto mendocino tuvo una temporada irregular, marcada por su participación en la Copa Sudamericana, donde llegó a los octavos de final frente al Atlético Mineiro de Brasil. Sin embargo, esa doble competencia terminó afectando su rendimiento local: ganó un solo partido en todo el Torneo Clausura y cayó en zona roja en la tabla anual.

Desde la reapertura del estadio Feliciano Gambarte, el Tomba no logró ganar en siete presentaciones (cinco empates y dos derrotas), dejando escapar puntos clave que definieron su destino.

cU9cwIJqm_720x0__1 Aldosivi se queda en Primera.

Un cierre de campeonato con final de película

Con estos resultados, Aldosivi logró una salvación épica, mientras que San Martín de San Juan y Godoy Cruz se convirtieron en los dos equipos descendidos de la Primera División 2025. La jornada definió el futuro de varios clubes y dejó en evidencia lo ajustada que fue la lucha por la permanencia hasta el último minuto.