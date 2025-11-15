En vivo Radio La Red
Se definieron los descensos de la Liga Profesional: quiénes perdieron la categoría

Aldosivi logró una victoria clave ante San Martín de San Juan y consiguió mantenerse en la máxima categoría. Por su parte, Godoy Cruz empató ante Riestra y sentenció su destino.

Este sábado se definieron los descensos de la Primera División del fútbol argentino en una jornada cargada de emoción y dramatismo. Aldosivi de Mar del Plata logró una victoria clave ante San Martín de San Juan y consiguió mantenerse en la máxima categoría, mientras que el Santo sanjuanino y Godoy Cruz de Mendoza perdieron la categoría y jugarán en la Primera Nacional 2026.

El Tiburón era el único equipo que dependía de sí mismo para conservar la categoría, pero el camino no fue sencillo. San Martín sorprendió al abrir el marcador en el José María Minella, poniendo en jaque la permanencia del conjunto marplatense.

Sin embargo, en apenas tres minutos, Aldosivi dio vuelta el resultado con dos goles consecutivos que desataron la euforia en el estadio. El Santo volvió a empatar de penal, pero la reacción local fue inmediata: un minuto después, el Tiburón anotó el 3-2. En el cierre del partido, Preciado convirtió otro penal y selló el 4-2 definitivo, que aseguró la permanencia en Primera División.

El equipo dirigido por Guillermo Farré protagonizó una remontada notable en las últimas cinco fechas del torneo, con cuatro triunfos y una racha positiva que le permitió escapar del descenso en el sprint final.

Godoy Cruz descendió y cierra una temporada para el olvido

En paralelo, Godoy Cruz empató ante Riestra y consumó su descenso. El Tomba necesitaba ganar y esperar otros resultados para soñar con un desempate, pero no logró imponerse y el 1-1 final lo condenó a jugar en la Primera Nacional a partir de 2026.

El conjunto mendocino tuvo una temporada irregular, marcada por su participación en la Copa Sudamericana, donde llegó a los octavos de final frente al Atlético Mineiro de Brasil. Sin embargo, esa doble competencia terminó afectando su rendimiento local: ganó un solo partido en todo el Torneo Clausura y cayó en zona roja en la tabla anual.

Desde la reapertura del estadio Feliciano Gambarte, el Tomba no logró ganar en siete presentaciones (cinco empates y dos derrotas), dejando escapar puntos clave que definieron su destino.

Un cierre de campeonato con final de película

Con estos resultados, Aldosivi logró una salvación épica, mientras que San Martín de San Juan y Godoy Cruz se convirtieron en los dos equipos descendidos de la Primera División 2025. La jornada definió el futuro de varios clubes y dejó en evidencia lo ajustada que fue la lucha por la permanencia hasta el último minuto.

