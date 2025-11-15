El duro relato de Anto Pane sobre el dolor emocional que la marcó y terminó empujándola a las adicciones
Con una sinceridad pocas veces vista, Anto Pane explicó cómo un episodio puntual la desestabilizó por completo y la llevó a caer en el consumo.
La influencer Anto Pane abrió su corazón y compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su madre, un golpe emocional que marcó un antes y un después en su historia personal.
Según relató en una charla profunda que tuvo con Fede Popgold, esa pérdida devastadora la llevó a atravesar una profunda crisis que desencadenó una recaída en las adicciones, una lucha que —reconoce— continúa enfrentando día a día con esfuerzo y acompañamiento.
Sobre su vínculo con las adicciones, fue completamente honesta y describió cómo es convivir con una realidad que, según admite, tiene idas y vueltas: “A veces sí y a veces no. Cuando estoy mal, sí, me refugio en eso. Después tengo semanas que no; otros fines de semana que sí. Me ayudó mucho el psicólogo y entender el motivo por el cual empecé a drogarme”.
“Cuando se murió mi mamá empecé; antes no había probado ni una droga. Para tapar el dolor, me empecé a drogar. He tenido meses en los que no tomé; después dejo… es un ida y vuelta”, explicó. Su consumo comenzó después de atravesar el momento más devastador de su vida. Desde entonces, asegura que quedó atrapada en un patrón que intenta romper día a día.
Asimismo, dejó en claro que su batalla continúa, pero también que está decidida a enfrentarla con acompañamiento profesional y con un trabajo diario para no volver a caer: “De la salud física no, pero sí mental. Te desestabiliza. Por un momento estás bien, pero al otro día… Trato de controlarlo. Me gustaría dejarlo, lo trabajo todos los días. Es una lucha constante”.
Quién es Anto Pane
Antonela Pane es una influencer argentina que supo transformarse en figura mediática por su mezcla de provocación, ambición y polémica. Su origen está en La Plata, y desde allí ha construido una carrera centrada en la creación de contenido adulto, especialmente en OnlyFans.
Su nombre se instaló con fuerza en los medios cuando fue fotografiada a los besos con L-Gante, el famoso cantante de cumbia 420, en un boliche porteño. Él la acusó públicamente de ser “farandulera y mentirosa” luego de sus declaraciones sobre su relación. Además, él amenazó con demandarla por supuestamente vender un video íntimo de su encuentro en la plataforma para adultos.
Más allá del contenido erótico, mostró ideas más amplias para su vida. Llegó a decir que le gustaría fundar su propio partido político y ser presidenta de Argentina. También, en una ocasión, se sumó a una marcha de la CGT y prometió “dejar de mostrar los pechos” si se mejoraban los salarios, un gesto simbólico que mezcló lo político con lo provocador.