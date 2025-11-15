El duro relato de Anto Pane sobre el dolor emocional que la marcó y terminó empujándola a las adicciones

Asimismo, dejó en claro que su batalla continúa, pero también que está decidida a enfrentarla con acompañamiento profesional y con un trabajo diario para no volver a caer: “De la salud física no, pero sí mental. Te desestabiliza. Por un momento estás bien, pero al otro día… Trato de controlarlo. Me gustaría dejarlo, lo trabajo todos los días. Es una lucha constante”.

Quién es Anto Pane

Antonela Pane es una influencer argentina que supo transformarse en figura mediática por su mezcla de provocación, ambición y polémica. Su origen está en La Plata, y desde allí ha construido una carrera centrada en la creación de contenido adulto, especialmente en OnlyFans.

Su nombre se instaló con fuerza en los medios cuando fue fotografiada a los besos con L-Gante, el famoso cantante de cumbia 420, en un boliche porteño. Él la acusó públicamente de ser “farandulera y mentirosa” luego de sus declaraciones sobre su relación. Además, él amenazó con demandarla por supuestamente vender un video íntimo de su encuentro en la plataforma para adultos.

Más allá del contenido erótico, mostró ideas más amplias para su vida. Llegó a decir que le gustaría fundar su propio partido político y ser presidenta de Argentina. También, en una ocasión, se sumó a una marcha de la CGT y prometió “dejar de mostrar los pechos” si se mejoraban los salarios, un gesto simbólico que mezcló lo político con lo provocador.