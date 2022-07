Imputaron al conductor que atropelló a más de 20 personas en un teatro de Mendoza: las acusaciones en su contra

Aldo Díaz accidente Mendoza 1.jpg Aldo Díaz tiene 62 años y protagonizó el atropello en Mendoza.

La salud de las personas heridas en el atropello de Mendoza

Sobre la mujer atropellada de 27 años que recibió la peor parte del impacto, se conoció un nuevo parte médico y su estado continúa siendo grave: presenta coágulos de sangre en el cráneo y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Se encuentra con asistencia respiratoria y su pronóstico es reservado.

Respecto a los heridos que fueron derivados al Hospital Central, Gabriela Rodríguez, de 27 años, "continúa en la unidad de cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica bajo sedación profunda y analgesia, con pronóstico reservado", informaron los médicos.

Lidia Poloma, de 75 años, presenta "regular estado general y se encuentra en una sala común", con seguimiento por traumatismo facial y ocular, mientras que Alejandra Córdoba, de 59 años, evoluciona satisfactoriamente y está en tratamiento por parte del servicio de cirugía de tórax.

La investigación sobre el accidente

Accidente Mendoza 5.jpg Una de las mujeres heridas en el accidente se encuentra en grave estado.

El fiscal adelantó que el auto "no estaba adaptado" para la discapacidad motriz que tiene el conductor del vehículo y sostuvo que la persona "condujo de manera imprudente".

"Los resultados preliminares de las pericias que recibí arrojan que el conductor no tenía alcohol en sangre", dijo el fiscal. Al mismo tiempo, explicó que Díaz es "una persona discapacitada, tiene problemas de movilidad y necesita de un andador para caminar, tiene un problema motriz" y agregó que "es un automóvil con caja automática".

El fiscal aclaró que "se trata de un delito imprudente, culposo, es lo que prevé el código penal para situaciones creadas por riesgo propio de la conducción de un vehículo automotor, en estos casos se aplica el delito de dolo eventual".

El siniestro vial ocurrió cuando el público salía del teatro el domingo a la noche al término de la función de la obra "Dos locas de remate" protagonizada por las actrices Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

El conductor del Volkswagen Virtus es un artista plástico y quedó aprehendido en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Perdió el control del vehículo, subió a la vereda y se incrustó en la entrada del Teatro Plaza, ubicado frente a la principal plaza de Godoy Cruz, perteneciente al Gran Mendoza.

El video del momento del atropello en la puerta del teatro

El testimonio de Soledad Silveyra y Verónica Llinás

"Se metió un auto, lo manejaba un discapacitado parece, atropelló a toda la gente que nos estaba esperando" había dicho entre lagrimas Soledad Silveyra después del accidente.

"Fue la cosa más espantosa que nunca me imaginé ver, porque además nosotras salimos, nos quedamos con los dueños del teatro haciendo unas fotos. Eso fue lo que nos salvó, porque si no hubiéramos estado ahí con la gente, sacándonos fotos. Era una noche gloriosa, maravillosa, y termina con esta tragedia que no podemos creer", confesó la actriz.

Verónica Llinás, la otra protagonista de la obra, publicó en su cuenta de Twitter: "No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron".

Además, Llinás contó que "al conductor lo empezaron a insultar, hubo una gresca, pero enseguida se desarmó porque empezó a decir que no lo hizo a propósito".