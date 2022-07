Soledad Silveyra quebrada en Aeroparque: "¡Fue el horror! Lo que veía eran piernas bajo del auto"

"Estaba estacionado frente al teatro, dio marcha atrás, se metió dentro del teatro. Lo que veía eran piernas. Nos quedamos con Verónica (Llinás) tratando de que la gente nos vea. Estábamos muy preocupados por una chiquita, que estaba muy grave, estamos comunicados con el Hospital Central, pero fue el horror", declaró en Aeroparque Soledad Silveyra.

Y añadió: "Yo gritaba que levantaban el auto, no nos dejaban salir, pero salimos. Nos estaban esperando para una foto. Se la lleva un auto puesta. Había mucha gente a la salida. El horror. Este hombre dijo que no lo había hecho a propósito. La gente a principio lo quiso atacar. Le podía haber tocado a cualquiera. Nosotras no estábamos ahí porque nos quedamos haciendo fotos con los trabajadores".

Embed

Qué pasó en Mendoza en el teatro de Soledad Silveyra y Verónica Llinás

Un auto dio marcha atrás en la puerta del Cine Teatro Plaza, en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, y se incrustó en la entrada de dicho establecimiento. El hombre atropelló a un grupo de personas que aguardaban para saludar a Soledad Silveyra y Verónica Llinás, que se presentaron con al obra Dos locas de remate.

Casi una decena de ambulancias, del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y prestadores privados se trasladaron hasta el lugar para asistir a los heridos y derivarlos a diversos hospitales del Gran Mendoza. Hay 23 personas terminaron heridas, 3 de ellas en estado grave.

En Diario Mendoza publicaron el video del momento exacto del accidente, que sucedió minutos después de las 22.