Actualidad
Mar Del Plata
Incendio
EN LLAMAS

Incendio forestal en Mar del Plata: más de 200 hectáreas arrasadas y continúa el operativo

El fuego se registró en el límite entre los partidos de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado. Dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante horas para contener los focos, algunos de los cuales aún permanecían activos.

Incendio forestal en Mar del Plata.

Un incendio forestal de gran magnitud arrasó más de 200 hectáreas de pastizales en las inmediaciones de Mar del Plata, en una zona ubicada en el límite entre los partidos bonaerenses de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado. El siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia con bomberos, brigadistas y personal de Defensa Civil, mientras algunos focos aún permanecen activos.

Los incendios se registraron principalmente en las zonas de La Serranita y El Marquesado, donde dotaciones de bomberos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires trabajaron durante horas para intentar frenar el avance del fuego. Según informaron fuentes del operativo, se utilizaron más de 50 mil litros de agua para combatir las llamas.

Dos focos principales del incendio

Incendios en Mar del Plata 2
Incendios en Mar del Plata. (Foto: gentileza 0223)

Uno de los focos más importantes se produjo cerca del peaje de la autovía 226, donde trabajaron 14 dotaciones de bomberos provenientes de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde.

En ese sector, el fuego logró ser controlado parcialmente, aunque no pudo ser extinguido por completo, por lo que los brigadistas continúan realizando tareas de vigilancia y enfriamiento.

En paralelo, otro incendio se desató en la zona de El Marquesado, en el extremo sur del distrito. Allí intervinieron tres dotaciones de bomberos junto a personal de Prefectura, Obras Sanitarias (OSSE) y Defensa Civil.

En ese lugar, las llamas también permanecían activas, aunque las autoridades implementaron trabajos con maquinaria agrícola para realizar un arado que funcionara como cortafuego, con el objetivo de frenar la propagación.

Un operativo de gran escala

El operativo de combate al fuego involucró más de 70 brigadistas y equipos de emergencia, además de unidades provenientes de diferentes cuarteles de la región.

Participaron bomberos voluntarios de Sierra de los Padres, Mar del Plata, Balcarce, Maipú, General Pirán, Pila, Castelli, Chascomús, Villanueva y Loma Verde, además de personal de Defensa Civil de la Provincia y equipos de Obras Sanitarias.

Las tareas comenzaron el domingo tras una alerta por un foco de incendio en la zona serrana cercana a la Ruta 226, y continuaron durante toda la jornada del lunes.

El viento complicó las tareas

Las condiciones climáticas adversas jugaron un papel clave en la expansión del fuego. Según indicaron desde el operativo, las ráfagas de viento superaron los 50 kilómetros por hora, lo que facilitó la propagación de las llamas y complicó las tareas de los brigadistas.

Además, el incendio se desarrolla en una zona serrana de difícil acceso, con sectores que alcanzan unos 220 metros sobre el nivel del mar, lo que obliga a los equipos a realizar parte del trabajo a pie y con herramientas manuales.

