Feroz incendio en un depósito de Benavídez: una densa columna de humo generó alarma en Tigre. 

Uno de los principales temores durante el operativo era que el fuego se extendiera hacia otras compañías instaladas dentro del complejo logístico. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la planta de Andreani, ubicada en el mismo predio, no se vio afectada y pudo continuar con su funcionamiento normal.

Investigación para determinar las causas

Por el momento, no existe información oficial sobre el origen del incendio. Peritos trabajan en el lugar para establecer cómo se inició el fuego y descartar cualquier hipótesis.

Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, aunque las primeras evaluaciones apuntan a un foco interno dentro del depósito.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente para contener las llamas.

Antecedente reciente en Nueva Pompeya

El hecho ocurre pocos días después de otro incendio que también generó preocupación en la Ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad, el siniestro afectó un predio de vehículos de la Policía Federal ubicado en el barrio de Nueva Pompeya, sobre Camino de Sirga al 3006.

En ese caso, el fuego provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Los primeros peritajes indicaron que el incendio comenzó dentro de un auto estacionado y luego se propagó a otros vehículos y parte de la estructura del depósito. Al igual que en Benavídez, no hubo heridos ni víctimas fatales.

El fuego afectó una de las principales naves del complejo Norlog situado sobre la ruta 9 km 37 en Tigre.

Preocupación por los incendios en depósitos

La reiteración de estos episodios en distintos puntos del Área Metropolitana genera inquietud entre vecinos y autoridades. Los especialistas señalan la importancia de reforzar las medidas de seguridad, los controles y los sistemas de prevención en espacios logísticos e industriales.

Mientras tanto, el incendio en Benavídez quedó bajo control y el predio retomará su actividad habitual. La investigación buscará determinar con precisión qué ocurrió y si hubo fallas en los protocolos de seguridad.