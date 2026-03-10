El terrible accidente que tuvo la ex actriz de Chiquititas Muni Seligmann con su bebé de 10 meses: "Se fracturó el cráneo"

Muni Seligmann contó cómo reaccionó al asistir a su hijo tras el accidente: "Le toco la cabecita, lo calmé, lo puse en mi pecho. Lo sentía muy angustiado y con dolor. Así que nos fuimos al hospital".

La actriz, quien también es madre de Carmela, comentó que tras los estudios médicos se determinó el duro diagnóstico que sufrió su hijo Vicente: fractura de cráneo.

"Hicimos una tomografía y cuando nos dieron los resultados: fractura de cráneo. Por suerte fue sin desplazamiento, pero bastante importante. Después me enteré que es más común de lo que uno imagina", expresó.

"Así que el chiquitín y yo tuvimos que trasladarnos en ambulancia a un lugar epsectacular que se llama fundación hospitalaria, que queda en Saavedra y la recomiendo muchísimo. Llegamos, el estaba tranquilo, estuvo tres noches internados en observación", recordó Muni con angustia.

Ya por suerte con su hijo de alta, la actriz comentó que le colocaron un casco en la cabeza para evitar cualquier tipo de golpe y los cuidados que tomaron al respecto.

"La neurocirujana nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado, por eso le estamos poniendo un casquito, un casco blandito que no sea tan duro, para que él pueda seguir con sus movimientos porque está en una edad donde necesita hacerlo. Así que le armamos un corralito bien amplio con bordes de goma espuma para que esté contenido para que él siga con su crecimiento pero con cuidado porque esto tarda de tres a seis meses en soldarse y se suelda solo", concluyó su fuerte relato Muni Seligmann.

Cómo es carrera de Muni Seligmann y su historia de amor con Nicolás Naymark

Muni Seligmann es una destacada actriz, cantante y conductora con una trayectoria exitosa en televisión y teatro infantil. Su carrera despegó en los 90 con roles en producciones de Cris Morena como Chiquititas y Rebelde Way, donde alcanzó gran popularidad.

Comenzó como Mariana Seligmann en Chiquititas (1995) interpretando a Pilar, y luego brilló en Rebelde Way como Laura Arregui, participando en giras teatrales.

En 2009 se convirtió en animadora infantil junto a Diego Topa en Playhouse Disney (luego Disney Junior), logrando shows en Latinoamérica y un disco de oro.

También protagonizó obras como Bella y 04. Más tarde incursionó en conducción, teatro de texto y música, regresando al público infantil en 2022 con Topa. Ha actuado en películas como Left for Dead y sigue activa en shows en vivo.

Seligmann mantiene una relación con el empresario Nicolás Naymark desde 2015, con quien se casó por civil el 14 de diciembre de 2016 y juntos tienen dos hijos: Carmela, de 4 años, y Vicente, quien nació el 5 de mayo de 2025.