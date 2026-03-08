Derrumbe en Parque Patricios: la noticia que le devuelve las esperanzas a los vecinos tras evacuar sus departamentos

Un operativo para asistir a los vecinos

Además de garantizar el acceso seguro a las viviendas, los equipos de emergencia también colaboran con el traslado de las familias hacia los centros de alojamiento temporario donde permanecerán mientras se define su situación habitacional.

El colapso ocurrió el 3 de marzo en un sector que funciona como patio interno del complejo, ubicado entre varios edificios del predio. Por causas que aún se investigan, el terreno cedió y se desplomó sobre el estacionamiento subterráneo.

Si bien no se registraron personas heridas, el complejo continúa clausurado mientras se realizan pericias para determinar qué provocó el derrumbe.

Como consecuencia del incidente, cerca de 80 vehículos que se encontraban guardados en el garaje quedaron aplastados por los escombros. Entretanto, las autoridades trabajan en un plan para estabilizar la estructura y permitir que los vecinos puedan recuperar más pertenencias en los próximos días.