Derrumbe en Parque Patricios: la noticia que le devuelve las esperanzas a los vecinos tras evacuar sus departamentos

En medio de la angustia que dejó el derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, los vecinos comenzaron a recuperar algunas de sus pertenencias con la asistencia de los rescatistas.
Si bien no se registraron personas heridas, el complejo continúa clausurado mientras se realizan pericias para determinar qué provocó el derrumbe.
El operativo está a cargo del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que acompaña a los propietarios e inquilinos en el reingreso controlado a los departamentos para retirar objetos personales, documentos y otros elementos esenciales.
Tras varios días marcados por el temor y la incertidumbre, el trabajo de los bomberos no se limita solo a garantizar la seguridad de la estructura. También cumplen un rol de acompañamiento para los vecinos que regresan por primera vez a sus viviendas después del colapso.
Según relataron algunos damnificados, los efectivos organizan el ingreso por turnos y permanecen en el lugar para supervisar cada procedimiento, con el objetivo de evitar riesgos mientras avanzan las tareas de evaluación del edificio.
Además de garantizar el acceso seguro a las viviendas, los equipos de emergencia también colaboran con el traslado de las familias hacia los centros de alojamiento temporario donde permanecerán mientras se define su situación habitacional.
El colapso ocurrió el 3 de marzo en un sector que funciona como patio interno del complejo, ubicado entre varios edificios del predio. Por causas que aún se investigan, el terreno cedió y se desplomó sobre el estacionamiento subterráneo.
Como consecuencia del incidente, cerca de 80 vehículos que se encontraban guardados en el garaje quedaron aplastados por los escombros. Entretanto, las autoridades trabajan en un plan para estabilizar la estructura y permitir que los vecinos puedan recuperar más pertenencias en los próximos días.