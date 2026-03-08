En vivo Radio La Red
Actualidad
Parque Patricios
derrumbe
CABA

Derrumbe en Parque Patricios: la noticia que le devuelve las esperanzas a los vecinos tras evacuar sus departamentos

Si bien no se registraron personas heridas, el complejo continúa clausurado mientras se realizan pericias para determinar qué provocó el derrumbe.

Derrumbe en Parque Patricios: tensión entre la Policía y propietarios por el accionar de la constructora
Derrumbe en Parque Patricios: tensión entre la policía y los propietarios que quisieron volver a los departamentos

El operativo está a cargo del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que acompaña a los propietarios e inquilinos en el reingreso controlado a los departamentos para retirar objetos personales, documentos y otros elementos esenciales.

parque patricios

Tras varios días marcados por el temor y la incertidumbre, el trabajo de los bomberos no se limita solo a garantizar la seguridad de la estructura. También cumplen un rol de acompañamiento para los vecinos que regresan por primera vez a sus viviendas después del colapso.

Según relataron algunos damnificados, los efectivos organizan el ingreso por turnos y permanecen en el lugar para supervisar cada procedimiento, con el objetivo de evitar riesgos mientras avanzan las tareas de evaluación del edificio.

Un operativo para asistir a los vecinos

Además de garantizar el acceso seguro a las viviendas, los equipos de emergencia también colaboran con el traslado de las familias hacia los centros de alojamiento temporario donde permanecerán mientras se define su situación habitacional.

El colapso ocurrió el 3 de marzo en un sector que funciona como patio interno del complejo, ubicado entre varios edificios del predio. Por causas que aún se investigan, el terreno cedió y se desplomó sobre el estacionamiento subterráneo.

Si bien no se registraron personas heridas, el complejo continúa clausurado mientras se realizan pericias para determinar qué provocó el derrumbe.

Como consecuencia del incidente, cerca de 80 vehículos que se encontraban guardados en el garaje quedaron aplastados por los escombros. Entretanto, las autoridades trabajan en un plan para estabilizar la estructura y permitir que los vecinos puedan recuperar más pertenencias en los próximos días.

