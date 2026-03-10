Milei por "Argentina Week" en exclusiva con A24: "Hay 400 inscriptos y se esperaban 150, hay alta expectativa"

Antes del inicio formal del evento, el mandatario mantuvo un breve encuentro con el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon. La reunión funcionó como la antesala de la jornada dedicada a presentar la agenda económica argentina ante ejecutivos y actores clave del mercado financiero.

Javier Milei continúa su gira por Chile y España

Tras su paso por el foro económico, el Presidente continuará con una agenda internacional que incluye un viaje a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast. La visita será breve y se realizará junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La gira seguirá luego en España, donde el mandatario tiene previsto participar en el Foro Económico de Madrid y cerrar el encuentro con un discurso ante empresarios y dirigentes políticos.