Política
Javier Milei
Nueva York
El Presidente encabeza la apertura del foro económico que busca promover oportunidades de inversión en el país. Antes del evento mantuvo un encuentro con el titular de JP Morgan.

Milei por "Argentina Week" en exclusiva con A24: "Hay 400 inscriptos y se esperaban 150, hay alta expectativa"

El presidente Javier Milei encabeza este martes en Nueva York la apertura de la llamada Argentina Week, un encuentro orientado a captar inversiones y reforzar vínculos con el sector financiero internacional.

Leé también El Presidente reiteró su alianza con EE.UU. e Israel: "Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra"
el presidente reitero su alianza con ee.uu. e israel: iran es el enemigo y vamos a ganar la guerra

"Hay 400 inscriptos, se esperaban 150 y hay 500 personas en espera. Además se sumaron 10 gobernadores. Hay una muy alta expectativa", sostuvo el presidente en diálogo con el periodista Antonio Laje por A24, en la previa de su discurso.

El libertario destacó que se trata de “un evento de una potencia enorme que todo el mundo está gratamente sorprendido". Además, el jefe de Estado se refirió a las conversaciones que viene manteniendo en Estados Unidos: "Estamos haciendo un trabajo muy prolijo que creo que va a resultar en el bienestar de los argentinos".

La actividad central reúne a funcionarios del Gobierno, empresarios y representantes de fondos de inversión interesados en oportunidades en el país.

Antes del inicio formal del evento, el mandatario mantuvo un breve encuentro con el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon. La reunión funcionó como la antesala de la jornada dedicada a presentar la agenda económica argentina ante ejecutivos y actores clave del mercado financiero.

Javier Milei continúa su gira por Chile y España

Tras su paso por el foro económico, el Presidente continuará con una agenda internacional que incluye un viaje a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast. La visita será breve y se realizará junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La gira seguirá luego en España, donde el mandatario tiene previsto participar en el Foro Económico de Madrid y cerrar el encuentro con un discurso ante empresarios y dirigentes políticos.

Javier Milei Nueva York JPMorgan Noticias A24
