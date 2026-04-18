Insólito video: escrachan a un empleado municipal que hacía TikToks en lugar de vigilar las cámaras de seguridad

El descargo del municipio tras el escándalo

“Es inadmisible que la única persona a cargo del monitoreo abandone su tarea principal para generar contenido en redes sociales”, señalaron fuentes municipales.

El Centro de Monitoreo, que cuenta con alrededor de 300 cámaras en funcionamiento y forma parte de un sistema en expansión con tecnología de inteligencia artificial, es uno de los ejes centrales de la política de seguridad local.

El caso generó fuerte indignación entre los vecinos, que cuestionaron la seriedad con la que se administra un recurso clave para la prevención del delito