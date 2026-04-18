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Insólito video: escrachan a un empleado municipal que hacía TikToks en lugar de vigilar las cámaras de seguridad

Un empleado del Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad fue grabado por un vecino mientras realizaba transmisiones en vivo por TikTok durante su jornada laboral.

Un empleado del Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad fue grabado por un vecino mientras realizaba transmisiones en vivo por TikTok durante su jornada laboral.

Un empleado del Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad fue grabado por un vecino mientras realizaba transmisiones en vivo por TikTok durante su jornada laboral.

Un empleado municipal del Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, fue despedido de su cargo luego de que fuera descubierto realizando transmisiones en vivo por TikTok durante su jornada laboral.

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El operario fue grabado por un vecino mientras hablaba a cámara desde el interior de la sala de control. En las imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales, el empleado, que se encontraba solo durante su turno de trabajo, promocionaba el consumo de agua y suplementos vitamínicos, sin cumplir con su responsabilidad de vigilar las cámaras de videovigilancia de la ciudad.

Según se pudo comprobar en su propio perfil de TikTok, estas transmisiones no habrían sido un hecho aislado: solían extenderse entre una y dos horas, período en el que el sistema de monitoreo quedó sin supervisión humana efectiva.

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El municipio de San Lorenzo actuó con celeridad tras la difusión del video. Las autoridades decidieron separarlo inmediatamente de sus funciones y abrieron una investigación interna para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones adicionales.

El descargo del municipio tras el escándalo

“Es inadmisible que la única persona a cargo del monitoreo abandone su tarea principal para generar contenido en redes sociales”, señalaron fuentes municipales.

El Centro de Monitoreo, que cuenta con alrededor de 300 cámaras en funcionamiento y forma parte de un sistema en expansión con tecnología de inteligencia artificial, es uno de los ejes centrales de la política de seguridad local.

El caso generó fuerte indignación entre los vecinos, que cuestionaron la seriedad con la que se administra un recurso clave para la prevención del delito

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