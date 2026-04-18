Nacho y Juana Viale hablaron de la salud de Mirtha Legrand y revelaron qué le pasó realmente

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Por su parte, Nacho Viale sumó su palabra para llevar calma: “Mi abuela está bien; amaneció con un poco de tos, está en la casa con un resfrío. Ella toda la vida sufrió de los bronquios”, explicó.

Ya en el piso de LAM, Ángel de Brito aportó más información sobre el estado de salud de la diva. “Ellos dicen que es una gripe”, señaló en un primer momento, aunque luego aclaró que el cuadro sería algo más complejo: “Mirtha está con bronquitis y tomando antibióticos”.

El conductor también agregó detalles sobre la evolución de la conductora: “Estaba sin voz y después fue mejorando”. En tanto, en el panel deslizaron con humor que la diva quizás debería bajar el ritmo de sus salidas nocturnas. Además, De Brito comentó que, al ausentarse de la grabación, Mirtha Legrand se perdió la oportunidad de “vengarse” de Andrea del Boca, ya que en la mesa estuvo invitado su ex, Ricardo Biasotti.

Mirtha Legrand

De qué manera Mirtha Legrand anunció que no podría hacer su programa de este sábado

En medio de la fuerte preocupación que se generó el viernes por su sorpresiva ausencia en la grabación de su programa de este sábado 18 de abril, Mirtha Legrand decidió salir a hablar y contar en primera persona cómo se encuentra. Fiel a su estilo, la conductora no dejó lugar a dudas y llevó calma a sus seguidores al confirmar que atraviesa un cuadro leve y pasajero.

La propia diva utilizó sus redes sociales para despejar todo tipo de especulaciones. A través de su cuenta de X, escribió un mensaje directo y con su sello inconfundible: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!”. De esta manera, no solo desactivó la alarma que se había encendido en torno a su salud, sino que además dejó en claro que ya tiene previsto regresar a su histórico programa en los próximos días.

Según trascendió en las últimas horas, la decisión de no estar presente en La Noche de Mirtha (El Trece) no fue casual. Su médico de cabecera no le habría dado el visto bueno para trabajar debido a un cuadro gripal leve que requería reposo. Lejos de tratarse de una situación de gravedad, la recomendación apuntó a evitar que se exigiera de más y garantizar una recuperación adecuada.

Tw de Mirtha

En esa línea, una fuente cercana explicó con precisión: “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”. Sin embargo, su compromiso con el ciclo volvió a quedar en evidencia hasta último momento, ya que habría intentado mantenerse al frente del programa pese a las indicaciones médicas.

De hecho, desde su entorno revelaron que no fue una decisión sencilla: “Se resistió bastante, pero está con catarro”, señalaron, dejando en claro que su vocación pudo más que cualquier malestar, aunque finalmente primó la recomendación profesional.

Antes de su mensaje público, personas de su círculo íntimo ya habían llevado tranquilidad al asegurar que la conductora se encontraba de buen ánimo y enfocada en mejorar para retomar cuanto antes su rutina habitual.

Mientras tanto, desde el canal ya estaban en marcha las promociones del programa con una mesa confirmada integrada por la senadora Carolina Losada, los periodistas Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi, y el empresario Ricardo Biasotti. Todo estaba listo para la grabación, pero a sus 99 años, Mirtha optó por priorizar su salud y hacer una pausa necesaria.