"Hay una gran posibilidad": para cuándo se espera que el papa León XIV visite Argentina

Incluso Francisco, el primer Papa argentino de la historia, no pudo concretar una visita durante sus 12 años de pontificado (2013-2025), pese a haber expresado en varias oportunidades su intención de regresar al país.

Homenaje en a Francisco en Plaza de Mayo con el “cura DJ”

el cura DJ

Las declaraciones de García Cuerva se dieron en el marco de los homenajes por el primer aniversario del fallecimiento de Francisco. Este sábado a las 20, en Plaza de Mayo, se realizará un evento gratuito con la participación del padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués conocido como el “cura DJ”.

El show lleva como lema “Francisco vive en el encuentro” y busca convocar especialmente a los jóvenes.

García Cuerva valoró la iniciativa al señalar: “Es una forma de salir al encuentro, tal como nos enseñó Francisco”, indicó.

Además, el martes 21 de abril, el arzobispo presidirá una misa especial en la Basílica de San José de Flores.