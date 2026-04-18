"Hay una gran posibilidad": para cuándo se espera que el papa León XIV visite Argentina
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, confirmó que existe una “gran posibilidad” de que el papa León XIV visite Argentina.
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, confirmó que existe una “gran posibilidad” de que el papa León XIV visite Argentina.
En el marco del primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, aseguró este sábado que existe una “gran posibilidad” de que el actual pontífice, León XIV, visite la Argentina antes de que finalice 2026. “Hay una gran posibilidad de que León llegue a la Argentina antes de fin de año”, expresó.
Consultado en Radio Mitre sobre la posibilidad de que el Sumo Pontífice se presente en el estadio de River Plate, el referente de la Iglesia Católica porteña explicó que desde el año pasado la dirigencia puso las instalaciones a “disposición” para cuando se concrete la eventual llegada.
En cuanto a las versiones que mencionaban una posible reserva del estadio para mediados de octubre o noviembre, García Cuerva aclaró que por el momento “no hay fecha precisa ni una nueva decisión tomada sobre el tema”.
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La última visita de un Papa a la Argentina ocurrió hace 39 años, durante la segunda y última llegada de Juan Pablo II, entre el 6 y el 12 de abril de 1987. Previamente, el mismo pontífice había realizado una breve estadía de 31 horas en junio de 1982, en pleno conflicto por las Islas Malvinas. Desde entonces, ningún Sumo Pontífice volvió a pisar suelo argentino.
Incluso Francisco, el primer Papa argentino de la historia, no pudo concretar una visita durante sus 12 años de pontificado (2013-2025), pese a haber expresado en varias oportunidades su intención de regresar al país.
Homenaje en a Francisco en Plaza de Mayo con el “cura DJ”
Las declaraciones de García Cuerva se dieron en el marco de los homenajes por el primer aniversario del fallecimiento de Francisco. Este sábado a las 20, en Plaza de Mayo, se realizará un evento gratuito con la participación del padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués conocido como el “cura DJ”.
El show lleva como lema “Francisco vive en el encuentro” y busca convocar especialmente a los jóvenes.
García Cuerva valoró la iniciativa al señalar: “Es una forma de salir al encuentro, tal como nos enseñó Francisco”, indicó.
Además, el martes 21 de abril, el arzobispo presidirá una misa especial en la Basílica de San José de Flores.