Inundaciones en Bahía Blanca: empresas, organizaciones y municipios lanzan acciones solidarias para ayudar a los damnificados

Renaper lanza operativo para entregar DNI gratuito a damnificados de Bahía Blanca

El Renaper, en colaboración con el Ministerio de Seguridad, lanzó un operativo en Bahía Blanca para asistir a los damnificados por el temporal. La iniciativa ofrece la posibilidad de tramitar el DNI de forma gratuita a las personas afectadas, permitiendo a los damnificados recuperar su documentación en un momento de emergencia. Desde el Gobierno nacional, se destacó el acompañamiento a las familias desde el inicio de la tragedia y el compromiso con la reconstrucción de su día a día.

El operativo contempla el uso de un camión fábrica completamente equipado con puestos de toma de trámite, máquinas impresoras y todo lo necesario para entregar los documentos en el día. Además, se asignó personal del Renaper para atender a unas 350 personas por jornada, garantizando una respuesta rápida y eficiente en este contexto crítico.

El objetivo del operativo es facilitar que los damnificados puedan continuar con sus gestiones, ya que la pérdida del DNI dificulta trámites esenciales. El operativo continuará hasta que todos los afectados reciban su documento y puedan iniciar los trámites necesarios para volver a la normalidad.

Viajes gratuitos en UBER para entregar donaciones a Bahía Blanca

La empresa Uber ofrece dos viajes gratuitos de hasta $10.000 para quienes deseen llevar donaciones a los centros de recepción en Buenos Aires, con el código promocional BAHIABLANCA.

Para facilitar la entrega de donaciones para los damnificados de Bahía Blanca, Uber lanzó una iniciativa que otorga dos viajes gratuitos de hasta $10.000 cada uno hacia y desde los centros de recolección en Buenos Aires. Los interesados deben abrir la app de Uber, ingresar el código promocional BAHIABLANCA en la sección "Promociones" y podrán realizar un viaje sin cargo hacia el punto de entrega y regresar igualmente sin costo.

Este beneficio está disponible para todos los usuarios y tiene un límite de dos viajes por persona. Los centros de recepción de donaciones están distribuidos en puntos clave de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, Fundación Sí, y diversos clubes de fútbol como River Plate, Boca Juniors y San Lorenzo, entre otros (ver al final de la nota los puntos de recepción en CABA)

Avellaneda destina $1000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca

El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó por unanimidad una donación de $1000 millones para ayudar en la reconstrucción de Bahía Blanca tras la tragedia meteorológica que afectó a la ciudad. Se trató de un proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo Municipal para donar $1000 millones a Bahía Blanca. Los fondos se destinarán a la reconstrucción de la infraestructura comunitaria y de los servicios afectados por la catástrofe climática que golpeó a la ciudad.

Además de esta donación, los funcionarios y funcionarias de Avellaneda contribuirán con un aporte mensual de su salario durante 9 meses, mediante cuotas consecutivas e iguales. Para garantizar la transparencia del proceso, el Concejo Deliberante de Avellaneda conformará una comisión encargada de monitorear el envío y uso de los fondos destinados a Bahía Blanca.

"Sabemos de la generosidad de nuestra comunidad, así que además aquellos vecinos y vecinas que quieran sumarse con su aporte personal a esta campaña por las familias bahienses, podrán realizarlo mediante transferencia bancaria a una cuenta que abriremos en el Banco Provincia y que informaremos a la comunidad próximamente. La Patria que soñamos y construimos se funda en valores de esfuerzo colectivo y solidaridad", dijo el intendente Jorge Ferraresi que motorizó la propuesta.

La Matanza envía ayuda humanitaria a Bahía Blanca

Otro municipio que organizó envíos fue La Matanza. El primer envío incluye colchones, frazadas y alimentos no perecederos, junto con un equipo de Defensa Civil especializado en catástrofes y emergencias, que se encargará de colaborar en las tareas de auxilio.

El operativo, que se encuentra en marcha, habilitó diversos Puntos de Acopio en todo el distrito de La Matanza. En estos puntos, los vecinos y vecinas pueden acercar agua envasada, alimentos no perecederos, ropa de abrigo y otros artículos necesarios para los damnificados. "Las donaciones provienen principalmente de la solidaridad de la comunidad matancera, que se ha movilizado para ayudar a Bahía Blanca", explicó el intendente Fernando Espinoza.

Gastronómicos organiza jornada solidaria para Bahía Blanca tras las inundaciones

El gremio de gastronómicos UTHGRA organiza este viernes una jornada solidaria para asistir a los trabajadores hoteleros y gastronómicos de Bahía Blanca, afectados por las inundaciones. Los camiones partirán con donaciones hacia la ciudad.

La sede central de UTHGRA en Avenida de Mayo 945 es el punto de partida de una jornada solidaria destinada a los trabajadores hoteleros y gastronómicos de Bahía Blanca, afectados por las recientes inundaciones. El operativo contará con la partida de camiones cargados con donaciones esenciales para asistir a la comunidad.

Las donaciones incluyen colchones, frazadas, ropa de abrigo, alimentos no perecederos, pañales, leche larga vida, alimentos para mascotas y productos de desinfección. Los insumos fueron donados por seccionales del Conurbano, cámaras empresarias, empresarios del sector privado, entre otros actores comprometidos con la causa.

Fundación River Arena envía insumos esenciales

La fundación River Arena lanzó el proyecto, denominado "Misión Argentina", busca asistir a las familias afectadas con toneladas de insumos esenciales. La operación contempla el envío de mercadería desde Buenos Aires, recorriendo más de 650 kilómetros hasta llegar a la ciudad, que enfrenta serias dificultades con la infraestructura básica colapsada.

La donación incluirá productos como 20.000 litros de lavandina, 20.000 litros de agua mineral, 20.000 paquetes de fideos, 2.000 litros de detergente, 12.000 jabones, 5.000 trapos de piso, y más. La ayuda también comprende alimentos no perecederos como lentejas, tomate en envase tetra, y galletitas, esenciales para la supervivencia de los damnificados.

La distribución de los insumos será una tarea compleja, ya que la ciudad presenta dificultades logísticas debido al anegamiento de diversas zonas. Los camiones descargarán la mercadería en el Club Pacífico, uno de los pocos puntos accesibles, para que desde allí, con la colaboración de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, se coordine su entrega a los barrios más afectados. Los clubes de barrio, en contacto directo con las familias damnificadas, serán los encargados de garantizar que la ayuda llegue directamente a quienes más la necesitan.

"No nos da alegría ayudar, es nuestro deber. La solidaridad no es un gesto, es lo que me corresponde hacer como argentino", dijo Dante Guebel, líder de la fundación.

Banco Provincia no pide donaciones

Por otra parte, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que no se están realizando llamados telefónicos desde organismos provinciales, municipales, ni desde el Banco Provincia para el otorgamiento de subsidios a las familias afectadas por el temporal en Bahía Blanca.

Cuando los mismos se encuentren disponibles el Gobierno provincial y el Municipio de Bahía Blanca lo comunicarán a través de canales oficiales. No se realizará ninguna comunicación a través de líneas telefónicas ni vía WhatsApp.

Centros de recepción de donaciones en CABA

Parroquia Nuestra Señora de Loreto (Av. Coronel Díaz y Juncal, Lun a Jue de 8 a 20 hs).

Fundación Sí (Ángel Carranza 1962, Palermo, CABA. Hasta las 19 hs).

UBA (Uriburu 920, Lun a Vie 10 a 18 hs, Sáb y Dom 11 a 16 hs).

Club Atlético River Plate (Av. Figueroa Alcorta 7597, Lun y Mar 12 a 20 hs).

Club Atlético Boca Juniors (Brandsen 805, Lun a Mié 15 a 20:30 hs).

Club Atlético San Lorenzo (Av. Cruz 2145, Lun a Mar 12 a 20 hs).

Racing Club (Nogoyá 3045, Lun a Dom 8 a 22 hs).

Club Atlético Huracán (Av. Caseros 3159, Lun a Dom 8 a 20 hs).

Club Atlético Vélez Sarsfield (Av. Juan B. Justo 9200, Lun a Vie 10 a 22 hs).

Club Atlético Argentinos Juniors (Av. Gavilán 2200, Lun a Vie 13 a 20 hs).

Club Atlético Atlanta (Humboldt 540, Lun a Dom 10 a 20 hs).

Club Atlético Banfield (Vergara 1635, Lun a Jue 9 a 20 hs).

Club Atlético Platense (Calle Zufriategui 2021, Lun a Dom 10 a 20 hs).

Club Atlético San Lorenzo (Av. La Plata y Av. Perito Moreno, Lun a Vie 10 a 17 hs).

Estadio Islas Malvinas (Gavilán 2199, Lun a Vie 10 a 20 hs).

Sociedad Hebraica Argentina (Sarmiento 2233, Lun a Vie 10 a 18 hs).

Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Rodríguez Peña 840, Lun a Vie 17 a 20 hs).

Centro Cultural Fernández Blanco (Hipólito Yrigoyen 803, Lun a Vie 10 a 18 hs).

Club de la Comunidad (Bonpland 1660, Lun a Vie 15 a 19 hs).