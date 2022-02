Y agregó: "En consecuencia, esta dirección ha decidido aceptar el pedido de licencia y comenzar un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes".

Al mismo tiempo, el Partido Comunista de Argentina repudió el accionar del militante y, mediante un mensaje difundido en redes, afirmaron que la actitud del hombre “no tiene nada tiene que ver con el ideario del Partido”.

“Comunicamos que José Schulman ha sido suspendido preventivamente de sus tareas partidarias y que las instancias orgánicas correspondientes tomarán las resoluciones pertinentes”, informaron los comunistas en el Facebook oficial.

En tanto, la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, rechazó el accionar del militante kirchnerista y se solidarizó con la trabajadora agredida en la terminal de Santa Clara del Mar por Schulman.

"Es inaceptable. En nuestro país rige el convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en el trabajo. No hay explicación ni justificación posible para las violencias", sostuvo en su Twitter.

¿Qué dijo la mujer agredida por Schulman?

Candela Valdez, la mujer que fue golpeada por el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, rompió el silencio luego de que se volviera viral el video en el que él la insulta porque el colectivo de la empresa en la que ella trabaja se encontraba demorado.

“Ahora tienen que quedarse conmigo los chicos que llevan las valijas o mi familia haciéndome compañía porque tengo miedo de quedarme sola”, dijo Váldez al canal de noticias TN. “Por momentos me agarra angustia e impotencia, pero trato de estar bien”, indicó.

Candela Valdez, la mujer que fue golpeada por el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos rompió el silencio

“Una no puede hacer nada, tenés que quedarte callada porque te mata si no. No me dio tiempo a nada”, agregó la víctima que contó más detalles que no se conocían del episodio.

“En el único momento en que vino a pedirme disculpas fue cuando el oficial (de policía) le dijo que iban a mirar las cámaras de seguridad", dijo. Y añadió: “Ahí abrió grande los ojos. Yo no las sentí sinceras, fueron más por obligación. Cuando vio que había cámaras no le quedó otra que pedir perdón porque se vio atrapado”.

"Pelotuda, ¿de qué te reís?" dijo el presidente de la Liga Argentina por los DDHH al agredir a una mujer

La agresión ocurrió el pasado jueves, poco antes de las 19. En un video de 45 segundos que se volvió viral en las redes, se observa cómo el hombre discute con una mujer que trabaja para la empresa Ruta Atlántica. En un momento, la mujer se ríe, lo que enfurece a Schulman, que cruza la puerta y le pregunta: “¿De qué te reís, pelotuda?”.

El hombre continúa increpando a la mujer: “Pelotuda, ¿de qué te reís? ¿de qué te reís?”. La mujer sólo atina a mirarlo. Acto seguido, el presidente de la Liga Argentina por los DDHH golpea a la empleada en la con la mano izquierda. “Hija de puta, ¿de qué te reís?”, vuelve a preguntar el hombre, a los gritos.