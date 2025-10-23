El Grupo América desembarca en Telefe de la mano de los accionistas Scaglione, Vila, Manzano, Belocopitt y Ávila

La puja por Telefe se extendió durante varios meses y atrajo a distintos grupos interesados, entre ellas la del Grupo Alpha Media, del empresario Marcelo Fígoli, y a un grupo inversor liderado por Tomás Yankelevich, el hijo de Gustavo Yankelevich, histórico director artístico de Telefe.

Finalmente la oferta de Scaglione fue la más competitiva, marcando así una nueva etapa para el canal líder de la televisión abierta argentina.