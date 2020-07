Un joven anticuarentena reveló que dio positivo por COVID-19 y admitió que "el virus es totalmente existente"

Lucio Torres Zavaleta había asistido a una marcha para mostrarse en contra de la cuarentena.

Lucio Torres Zavaleta, de 19 años, que asistió a una de las marchas anticuarententa, reveló que dio positivo por coronavirus a través de una entrevista televisiva.

El joven había asistido a una marcha el pasado 25 de mayo que se llevó a cabo en el Obelisco para mostrarse en contra del aislamiento social preventivo y obligatorio. "Nos están vendiendo el virus para convertirnos en Venezuela y matarnos de hambre", dijo en su momento a los medios de comunicación que cubrían la protesta.

Ahora que contrajo la enfermedad, Lucio utilizó las redes sociales para aclarar sus polémicos dichos, "Lo que se usa como pretexto para llevarnos a Venezuela es la cuarentena. El virus es totalmente existente", dijo, señalando que solo tuvo fiebre un día.

Por otro lado, aseguró que es imposible que se haya contagiado durante aquella manifestación. "Yo no puedo decirte claramente dónde me contagié, pero es imposible que me haya contagiado en esa marcha, porque mi síntomas aparecieron tres semanas después", explicó.

Muchachos! La entrevista completa esta en youtube como “La Reverenda Mascota Debutando” (lo habia puesto en joda para amigos y ahora ig no me lo deja subir, backfired). Ojala la disfruten! Atentamente, la Reverenda Mascota Anticuarentena. pic.twitter.com/HFr5tiEX6d — Lucio Torres Zavaleta (@LuciusLiberal) July 10, 2020

Con respecto al COVID-19, dijo: "Siempre supe y creí que existía, pero para mí fue mínimo. La gente que muere tienen un promedio de edad de 80 años. Creo que el virus existe, para la gente con patología previas es letal".

Sin embargo, aún sostiene que la cuarentena se tiene que levantar: "La gente de abajo de 65 años, que no tiene ningún riesgo, y debería ser capaz de poder trabajar, circular y ayudar al país salir adelante, porque nos estamos fundiendo".

Tras ser consultado sobre si seguiría militando contra la cuarentena, Lucio se mostró muy firme: "Totalmente, una vez que salga del aislamiento. Estoy totalmente a favor de la desobediencia civil, porque nos están llevando de parados".

De todas maneras, aseguró que cumplirá con el aislamiento por haber contraído el virus. "Estoy acá porque no quiero ser una causa de los problemas y ayudar a combatirlo. No tengo ganas de tener que cargar con la muerte de nadie", concluyó.