Nicolás Kreplak advirtió cuándo podría llegar a la Argentina una nueva ola de contagios de coronavirus

vacuna.jpg Un estudio reveló la efectividad que tendrían las vacunas de Pfizer y AstraZeneca frente a la variante Delta

“Más allá de que podamos tener un rebrote en el verano, que esperemos que no sea muy fuerte si es que aparece, de acá a marzo o abril es probable que tengamos una ola nueva como se ha visto en todos los años y en otros lugares del mundo, tenemos que tener un diferencial muy grande: que no quede población sin vacunar, es decir llegar al menos al 90% de la población ya vacunada”, dijo el funcionario en declaraciones a Futurock.

Sobre el promedio de casos, aseguró que se está en "una situación estable", y detalló que en la última semana hubo un pequeño ascenso de contagios del 12%, pero que luego "se estabilizó".

Nicolás Kreplak.jpg Kreplak anunció la vacunación con tercera dosis desde la próxima semana (Foto: Télam).

"En lo inmediato, no pareciera que habrá un rebrote. Si en estas condiciones de circulación no tenemos una afluencia de casos grave, estamos en condiciones de decir que es un buen momento epidemiológico. Si seguimos vacunando, no tendremos un rebrote grande", concluyó.

“Se busca llegar al otoño que viene con toda la población vacunada con tres dosis pensando que, para esa época, como se está viendo en Europa, puede ocurrir una ola fuerte de contagios”, señaló el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

Donación de vacunas

La Argentina donará más de 1 millón de vacunas de Astrazeneca contra el coronavirus a Vietnam y Mozambique, y próximamente a la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).

"Estas donaciones fueron gestionadas en conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Salud, como resultado del ofrecimiento que Argentina ha iniciado al asegurar el stock de dosis necesarias para completar la distribución de vacunas para toda la población objetivo, y guiado por los principios de solidaridad y fraternidad", señaló Presidencia a través de un comunicado de prensa.

cargamento-sinoparhm-argentina-ezeiza.jpg Llegó al país otro avión con más de 760 mil dosis de vacunas Sinopharm (Foto: Telam).

Las vacunas donadas serán distribuidas del siguiente modo: Vietnam recibirá 500.000 dosis y Mozambique 450.000.

En tanto, en los próximos días, la OECO recibirá 18.000 para Santa Lucía; 11.000 para Granada; 11.000 para San Vicente y las Granadinas; y 2.000 para Dominica.