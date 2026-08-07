La inflación en CABA fue de 2,9% en julio y acumula 19,4% en lo que va de 2026

Qué rubros empujaron la inflación de CABA en julio 2026

Los mayores incrementos del mes se registraron en actividades relacionadas con las vacaciones de invierno y los servicios.

Recreación y cultura: 5,8% , impulsada por el aumento de los paquetes turísticos.

, impulsada por el aumento de los paquetes turísticos. Restaurantes y hoteles: 5,3% , debido al incremento de las tarifas hoteleras y de los precios gastronómicos.

, debido al incremento de las tarifas hoteleras y de los precios gastronómicos. Educación: 4,1% .

. Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,6% .

. Transporte: 3,1% , por el alza de los pasajes aéreos y del boleto de colectivo.

, por el alza de los pasajes aéreos y del boleto de colectivo. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,7%, principalmente por aumentos en expensas, alquileres y electricidad.

Estas cinco divisiones explicaron 2,11 puntos porcentuales del aumento mensual del índice, es decir, la mayor parte del incremento registrado en julio.

Los alimentos volvieron a presionar sobre el bolsillo

Aunque el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó 1,9%, por debajo del índice general, volvió a tener una incidencia importante debido a su peso dentro de la canasta de consumo.

El principal impulso provino de las verduras, tubérculos y legumbres, que registraron un incremento de 9%, acompañadas por las subas en leche, productos lácteos y huevos (2,2%) y panes y cereales (1,6%).

En contrapartida, el único rubro que mostró una baja fue Prendas de vestir y calzado, con una caída de 1,6%, lo que ayudó a moderar parcialmente el índice general.

Los precios estacionales fueron los que más aumentaron

Los precios estacionales crecieron 10,9% durante julio, impulsados por el aumento de las tarifas de alojamiento turístico, los paquetes vacacionales, los pasajes aéreos y las verduras.

Por su parte, los precios regulados avanzaron 3%, debido principalmente a las actualizaciones en educación, electricidad y medicina prepaga.

En tanto, la denominada inflación núcleo (Resto IPCBA), que excluye componentes estacionales y regulados, se ubicó en 2,2%, un dato seguido de cerca por los analistas para medir la tendencia de fondo de la inflación.

Expectativa por el dato nacional del INDEC

El IPC porteño suele ser utilizado como una referencia anticipada del dato nacional que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) en los próximos días. Si bien ambas mediciones utilizan metodologías y ponderaciones diferentes, históricamente el índice de la Ciudad funciona como una señal sobre la evolución de la inflación a nivel país.