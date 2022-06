La conmovedora experiencia de personas trans que consiguieron trabajo con la ley de cupo laboral

Los datos dan cuenta de la exclusión que viven las personas trans, el colectivo más golpeado de la comunidad LGTBIQ+. Según el programa de inclusión laboral "Contratá Trans", la expectativa de vida de estas personas es de 40 años. Entre otras causas porque el 60% vive de la prostitución. Además, siete de cada diez nunca fue a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género.

Empleos trans: cómo entró Lucas en una empresa de finanzas

Lucas Vázquez se oye alegre, entusiasta. Se sonríe mientras recuerda cómo consiguió su trabajo actual. Tiene 31 años y trabaja como representante de atención al cliente y ventas en una importante entidad financiera. "Yo había cargado mi currículum a través del portal de ese programa de gestión privada. En noviembre de 2020 me contactaron para ver si me interesaba el puesto. Y dije que sí", cuenta el joven.

La pandemia afectó de forma cruda a la comunidad trans. Cuando empezó, Lucas trabajaba como encargado de cocina en un local de gastronomía. " Dejaron de pagarme el sueldo y estuve gran parte de la pandemia sin ingresos. Sobreviví porque soy emprendedor y pude desarrollar algo que me mantuvo. Pero llegaba con lo justo y me ayudaron con bolsones de alimentos que me llegaban".

Según Lucas, las entrevistas para entrar a su actual empleo fueron amenas. "Sé que contaron con el acompañamiento de Contratá Trans, me sentí súper cómodo", relata Lucas. "La búsqueda estaba armada de una manera consiente: quizás mi CV no era lo que se ajustaba a este tipo de empresa; pero tuvieron en cuenta que hubo años de mi vida donde no tuve acceso a empleos formales. Y que eso no quitaba las habilidades que yo traía".

Los cambios en la vida de Yuri

Empezó a trabajar en una empresa de tecnología, algo poco frecuente porque el personal capacitado para desempeñarse en este tipo de rubro suele ser escaso. Sin embargo, tiempo antes Yuri estaba desanimada. "Ya no iba a entrevistas, había dejado de buscar trabajo, no esperaba encontrar. Pensaba que si una persona cis tiene problemas para encontrar laburo, ni hablar una trans".

No tienen dudas sobre su experiencia desde que dio con el puesto: "Es excelente", dice. "La imagen que uno tiene frente a entrar a una empresa es que te van a tratar mal. Pero donde estoy tienen un gran nivel humano. No me lo esperaba, para nada".

La joven también resalta que desde el inicio le preguntaron sus pronombres. Las personas trans valoran especialmente ese gesto porque habilita a que se identifique con la manera en que quiere ser nombrada. "Cada dos semanas desde Recursos Humanos y el líder del proyecto me preguntan cómo estoy, si hay algún problema".

Cupo trans: Qué pasó con Lucas y Ana

Desde que empezó en su puesto en la ONG para Ana cambiaron muchas cosas. Ahora tiene su CBU, su tarjeta, su dinero mensual. "Me siento parte. Puedo opinar en cualquier reunión, decir: 'puedo hacer eso'. Antes no tenía ni tema de conversación ¿Qué era de mi vida? Si no laburo, no estudio. Eso es triste".

¿Por qué pensás que las personas trans no se presentan a entrevistas laborales?

Yo tuve muchas conocidas que tienen miedo al rechazo. Siempre vivimos así, enfrentando el rechazo a la identidad, a la burla. También el miedo a que digan que por ser trans no podés hacer los mismos trabajos que otras pesonas "cis género". Imaginamos que en un laburo volveremos a sufrir el bullying que sufríamos en la escuela.

Apenas llegó a la sucursal donde trabaja a Lucas le preguntaron cómo querían que lo llamaran, qué pronombres usar para hablarle. "También me dijeron que podía ir al baño que quisiera. Se notan la capacitación y el ánimo de mejora", dice.

En la empresa cuentan con una comunidad de empleados LGTBIQ+ donde comparten experiencias y herramientas nuevas. Entre ellas dentro de la aplicación de la compañía implementaron un botón de cambio de nombre en base a la ley de identidad de género.

Ana comparte su vivencia del hoy. En eso es categórica: "No hay nada mejor que tener un trabajo, hacer lo que te gusta, que te paguen por eso".