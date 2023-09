La conmovedora historia detrás de la subasta del juego de té de Yiya Murano

"Yo le había regalado este juego hace muchos años, cuando me casé, a la mamá de una amiga mía que le gustaban las antigüedades", dijo.

"Hace relativamente poco, me llama la hija de esta señora y me dice que tenía algo mío. Me lo mandó y justo estábamos hablando con Matías Texeira, que es titktokero de casos policiales", detalló.

Y en este marco, reveló: "Cuando vio lo que era me dice 'a vos te gustan los animales igual que a mí y sos padrino de un refugio, ¿por qué no lo vendemos y ayudamos al refugio? No sabías que los lentes de Barreda se vendieron en 20 mi dólares'".

Martín Murano y cómo transformar un hecho macabro en algo bueno

Ante la pregunta de que implican esas tazas para él, afirmó: "Significan que 50 perritos y un montón de gatitos tendrán atención veterinaria adecuada, comida, que podamos mejorarle las condiciones de vida y transformar algo macabro en algo bueno".

Además, contó que con una de esas tazas Yiya Murano envenenó a Nilda Gamba, una de las mujeres que había ido a tomar el té a su casa. "Ella también amaba a los animales. En la memoria de Nilda, el mejor homenaje que puedo hacer es que la taza con la que fue asesinada sirva para mejorar la calidad de vida de un montón de gatitos y perritos", dijo.

"No se me ocurre mejor final para estos objetos, que fueron manipulados para cometer estos homicidios. Revertir esa finalidad primaria. El cariño más grande la vida te lo dan los animalitos. Los perros y los gatos tienen fidelidad. Hace un poco más de un año murió mi perrita y todavía no me recupero", concluyó.

Para ofertar, comunicarse a: miradasdelcrimen@gmail.com