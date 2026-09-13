El dolor se hizo sentir entre familiares y amigos de José Antonio Bianchi, de 52 años, una de las víctimas del trágico vuelco de una lancha ocurrido en la Laguna del Monte, en Guaminí.
Tenía 52 años y era uno de los cinco hombres que estaban a bordo de la embarcación. Tras confirmarse su muerte, amigos y allegados lo despidieron con mensajes en las redes sociales. Mientras tanto, continúa la búsqueda de la única persona que permanece desaparecida.
La desgarradora despedida a uno de los pescadores que murió luego de que una lancha volcara en Laguna del Monte
El dolor se hizo sentir entre familiares y amigos de José Antonio Bianchi, de 52 años, una de las víctimas del trágico vuelco de una lancha ocurrido en la Laguna del Monte, en Guaminí.
El cuerpo del hombre fue encontrado este domingo durante el operativo de búsqueda desplegado en el lugar. La noticia generó numerosas muestras de afecto de personas que lo conocían y que decidieron despedirlo a través de las redes sociales.
“Descanse en paz, José. Sin palabras. Siempre una gran persona y muy servicial en lo que hacías. Mis más sentido pésame a su familia”, escribió un amigo llamado Víctor junto a una fotografía de Bianchi mientras pescaba.
Otros conocidos también dejaron mensajes para recordarlo. “Triste noticia. Espero que sigas pescando allá arriba”, expresó uno de ellos. “Querido José, que en paz descanses. Te voy a extrañar”, agregó otra persona.
“Gran persona José, se lo va extrañar. Descansa en paz, Dios lo tenga en su Gloria”, fue otro de los mensajes publicados tras conocerse el hallazgo.
El accidente ocurrió cuando cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación. Por motivos que todavía son investigados, la lancha perdió estabilidad y terminó dando una vuelta de campana en medio de la laguna.
Los cinco ocupantes cayeron al agua y, a partir de ese momento, se puso en marcha un amplio operativo para encontrarlos.
Las tareas de rescate debieron ser suspendidas durante la noche debido a la falta de iluminación y se retomaron durante las primeras horas del domingo.
Del operativo participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.
Además de Bianchi, las otras víctimas identificadas son José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; y José Luna, de 70.
Con el hallazgo del cuerpo de Bianchi, ya son cuatro las personas fallecidas como consecuencia del accidente. En tanto, los rescatistas continúan buscando al quinto ocupante de la embarcación, cuya identidad todavía no fue informada oficialmente.
La investigación quedó en manos de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.
Por otra parte, la Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas vinculadas al operativo y a la investigación del accidente.