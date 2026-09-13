La desgarradora despedida a uno de los pescadores que murió luego de que una lancha volcara en Laguna del Monte

“Gran persona José, se lo va extrañar. Descansa en paz, Dios lo tenga en su Gloria”, fue otro de los mensajes publicados tras conocerse el hallazgo.

Cómo ocurrió el vuelco en la Laguna del Monte

El accidente ocurrió cuando cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación. Por motivos que todavía son investigados, la lancha perdió estabilidad y terminó dando una vuelta de campana en medio de la laguna.

Los cinco ocupantes cayeron al agua y, a partir de ese momento, se puso en marcha un amplio operativo para encontrarlos.

Las tareas de rescate debieron ser suspendidas durante la noche debido a la falta de iluminación y se retomaron durante las primeras horas del domingo.

Del operativo participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Cuatro muertos y un desaparecido

Además de Bianchi, las otras víctimas identificadas son José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; y José Luna, de 70.

Con el hallazgo del cuerpo de Bianchi, ya son cuatro las personas fallecidas como consecuencia del accidente. En tanto, los rescatistas continúan buscando al quinto ocupante de la embarcación, cuya identidad todavía no fue informada oficialmente.

La investigación quedó en manos de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

Por otra parte, la Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas vinculadas al operativo y a la investigación del accidente.