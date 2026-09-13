Mirtha Legrand recibió el alta médica y ya se conoció cómo continuará su recuperación

Qué había contado Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale volvió a ocupar el rol de conductora en La Noche de Mirtha (eltrece), reemplazando a su abuela. En la apertura del programa, se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand.

La actriz llevó calma a los televidentes y explicó que La Chiqui permanece en la clínica, aunque ya tiene deseos de retomar su rutina habitual. En ese sentido, Juana comentó: “Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas”.

Con su estilo característico, Viale contó que los médicos todavía prefieren que Mirtha permanezca internada y que incluso deben convencerla de esperar antes de volver a sus actividades: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”.

Más adelante, la conductora relató cómo atraviesa La Chiqui estos días y aseguró que se encuentra en buenas condiciones, aunque los profesionales insisten en que continúe bajo observación. “Entonces, los médicos le dice: ‘No, mira, Chiquita, quedate un ratito más’. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Despreocúpense que está bárbara la abuela”, subrayó antes de dar paso a sus invitados.