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Mirtha Legrand recibió el alta médica y ya se conoció cómo continuará su recuperación

Mirtha Legrand recibió el alta médica tras varios días de internación y la noticia fue comunicada a través de sus redes sociales con un esperado parte.

13 sept 2026, 22:24
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Mirtha Legrand
Mirtha Legrand

Mirtha Legrand recibió una buena noticia luego de varios días de preocupación por su estado de salud. La conductora fue dada de alta del Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el pasado lunes a raíz de un cuadro respiratorio bronquial que derivó en una bronquitis.

La información fue comunicada este domingo desde la cuenta oficial de Instagram de la conductora, donde se compartió el parte médico emitido por el centro de salud. "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días", señalaron.

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La diva de la televisión había ingresado al Mater Dei el 7 de septiembre luego de atravesar un cuadro respiratorio. En los primeros días de internación, los médicos indicaron que permanecería en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. Su evolución fue favorable y, durante la internación, se informó que se encontraba acompañada por sus familiares y de buen ánimo.

Durante su estadía en el sanatorio también le realizaron distintos controles, entre ellos una tomografía computada que permitió detectar un nódulo pulmonar compatible con un hamartoma, una lesión de carácter benigno. Ahora, con el alta médica, Mirtha continuará el proceso de recuperación desde su casa y aguarda poder retomar sus actividades habituales lo antes posible.

Qué había contado Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale volvió a ocupar el rol de conductora en La Noche de Mirtha (eltrece), reemplazando a su abuela. En la apertura del programa, se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand.

La actriz llevó calma a los televidentes y explicó que La Chiqui permanece en la clínica, aunque ya tiene deseos de retomar su rutina habitual. En ese sentido, Juana comentó: “Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas”.

Con su estilo característico, Viale contó que los médicos todavía prefieren que Mirtha permanezca internada y que incluso deben convencerla de esperar antes de volver a sus actividades: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”.

Más adelante, la conductora relató cómo atraviesa La Chiqui estos días y aseguró que se encuentra en buenas condiciones, aunque los profesionales insisten en que continúe bajo observación. “Entonces, los médicos le dice: ‘No, mira, Chiquita, quedate un ratito más’. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Despreocúpense que está bárbara la abuela”, subrayó antes de dar paso a sus invitados.

     

 

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