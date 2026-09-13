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Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 por el Torneo Clausura

El Rojo arrancó mejor, se puso en ventaja y tuvo varias chances para ampliar la diferencia, pero el Ciclón reaccionó en el complemento y rescató un punto en Avellaneda.

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Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 por el Torneo Clausura

Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 por el Torneo Clausura

Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 este partido por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que tuvo dos caras bien marcadas. El equipo de Jadson Viera dominó durante buena parte de la primera etapa, pero la visita logró reaccionar después del descanso y alcanzó el empate.

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El Rojo golpeó temprano. A los seis minutos, un centro desde la derecha cayó en el segundo palo y Juan Arrayago apareció para conectar un cabezazo que picó antes de meterse en el arco defendido por José Devecchi.

Con la ventaja, Independiente continuó manejando el partido y volvió a acercarse a los 13 minutos. Maximiliano Meza filtró una pelota para Ezequiel Ávila, quien definió cruzado, aunque el remate fue controlado por el arquero de San Lorenzo.

El conjunto de Rubén Darío Insúa, que inició su tercer ciclo al frente del equipo, recién consiguió generar peligro cerca de la media hora. A los 28 minutos, Rodrigo Auzmendi aprovechó una pelota que Arrayago no pudo desviar, pero su definición no encontró el arco.

Poco después, San Lorenzo volvió a inquietar. Ávila ganó de cabeza tras un centro al primer palo y sorprendió con un remate que tomó altura, dio en el travesaño y terminó saliendo.

En el cierre del primer tiempo, Independiente estuvo cerca de aumentar la diferencia. Leonardo Godoy llegó hasta el fondo por la derecha y envió un centro atrás para Ávila, cuyo remate defectuoso terminó quedándole a Matías Abaldo. El uruguayo buscó definir, pero la pelota rebotó en la pierna de Danilo Arboleda y se fue al córner.

De ese tiro de esquina también pudo llegar el segundo. Santiago Montiel intentó convertir un gol olímpico y la pelota llevaba destino de red, pero Devecchi reaccionó a tiempo y evitó el tanto con una gran estirada.

San Lorenzo reaccionó y encontró el empate

El panorama cambió rápidamente en el comienzo del segundo tiempo. A los cinco minutos, Facundo Farías recibió cerca del área, avanzó y sacó un potente derechazo que se metió directamente en el ángulo derecho de Rodrigo Rey.

El gol le dio otra energía al Ciclón, aunque Independiente respondió casi de inmediato. Dos minutos después, Montiel probó con un remate desde la izquierda que buscó el ángulo, pero Devecchi volvió a intervenir para quedarse con la pelota.

Con el correr de los minutos, el partido perdió parte del ritmo que había mostrado en la primera etapa y las situaciones de peligro comenzaron a ser menos frecuentes.

San Lorenzo tuvo una de sus últimas oportunidades con una pelota parada. Tras un córner y dos cabezazos, Arboleda logró bajar la pelota en el área chica para que Auzmendi intentara una definición de taco, aunque el remate terminó cerca del poste derecho de Rey.

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