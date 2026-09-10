El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y los montos de la Tarjeta Alimentar para septiembre

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio no requiere un trámite adicional para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

¿Cómo se consulta si me corresponde cobrar la AUH?

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes ingresando a los canales oficiales del organismo con la Clave de la Seguridad Social.

El cronograma de pagos estipulado por la ANSES para la Asignación Universal por Hijo se distribuye de la siguiente manera según la terminación del documento: