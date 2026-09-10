En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Gobierno
AUH
Cuánto se cobra

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y los montos de la Tarjeta Alimentar para septiembre

El organismo previsional formalizó el porcentaje de aumento correspondiente al noveno mes del año para las familias que dependen de la cobertura estatal, integrando de forma directa los complementos alimentarios.

Banner Seguinos en google DESK
El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y los montos de la Tarjeta Alimentar para septiembre

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y los montos de la Tarjeta Alimentar para septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hace efectivo en septiembre de 2026 un valor bruto de $154.031 por cada hijo en concepto de AUH. De este total, los beneficiarios percibirán en mano $123.224,80 netos por cada menor, mientras que los $30.806,20 restantes serán retenidos mensualmente conforme al esquema legalizado.

Leé también Cuánto cobran PNC y PUAM en septiembre: la confirmación y el aumento oficial de ANSES
Cuánto cobran PNC y PUAM en septiembre: la confirmación y el aumento oficial de ANSES

¿Cuánto cobro por la AUH en septiembre de 2026?

Con el ajuste del 2,11% derivado de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el importe por cada hijo o hija menor de edad se desglosa entre el haber mensual depositado y el saldo sujeto a la rendición anual de la Libreta AUH:

  • Monto bruto total: $154.031 por hijo.

  • Monto mensual depositado (80% en mano): $123.224,80 por hijo.

  • Monto acumulado retenido (20%): $30.806,20 por hijo.

En el caso de las familias que perciben la prestación por discapacidad, el ajuste se aplica bajo la misma proporción, manteniendo el esquema de liquidez directa sobre el 80% del valor total.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre?

El Programa Alimentar, administrado en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, se liquida de manera automática en la misma fecha de cobro de la AUH sin necesidad de efectuar inscripciones previas. Los valores asignados en septiembre de 2026 varían según la cantidad de hijos a cargo:

  • Familias con un hijo: $72.250.

  • Familias con dos hijos: $113.299.

  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio no requiere un trámite adicional para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

¿Cómo se consulta si me corresponde cobrar la AUH?

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes ingresando a los canales oficiales del organismo con la Clave de la Seguridad Social.

El cronograma de pagos estipulado por la ANSES para la Asignación Universal por Hijo se distribuye de la siguiente manera según la terminación del documento:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: Aumento del 2,11% para la AUH en septiembre de 2026.
  • Tarjeta Alimentar: Los montos varían según la cantidad de hijos.
  • Cobro AUH: Cronograma de pagos según terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno AUH Tarjeta Alimentar
Notas relacionadas
ANSES determinó los montos y fechas de uno de sus beneficios más importantes
Asignación por Embarazo: cobro de septiembre y extras de ANSES
El Gobierno avanzará con nuevas denuncias penales por actividades petroleras en las islas Malvinas

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar