Una moto atropelló a cinco peregrinas que caminaban hacia la Catedral de Salta: los detalles detrás del conductor

Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta.

De acuerdo con la información difundida por la Policía provincial, ninguna sufrió heridas de gravedad y todas se encuentran fuera de peligro.

Ninguna de las mujeres estaba registrada como peregrina

Tras el accidente, desde la Policía de Salta explicaron que las cinco mujeres formaban parte de un grupo reducido que había decidido realizar el trayecto por su cuenta.

Por ese motivo, no figuraban en el registro oficial de peregrinos de la fuerza provincial y tampoco contaban con la aplicación “Soy Peregrino”, utilizada para realizar el seguimiento y brindar asistencia a quienes recorren las rutas con destino a la Catedral.

Según explicaron desde la institución, algunas personas optan por realizar el camino de manera independiente. Si bien señalaron que esa decisión no está prohibida, al no registrarse mediante la aplicación las autoridades no cuentan con sus datos para ofrecerles el acompañamiento preventivo previsto durante la peregrinación.

El accidente volvió a poner el foco en las condiciones en las que los peregrinos realizan los recorridos hacia la Catedral, especialmente durante los horarios de menor visibilidad y circulación por las rutas.

Mientras las cinco mujeres se recuperan, la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades del conductor de la motocicleta.