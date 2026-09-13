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Luck Ra no se quedó callado y lanzó una filosa indirecta tras el romance de La Joaqui y Tiago PZK

Luck Ra generó revuelo con una inesperada reacción tras la confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK.

13 sept 2026, 21:49
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tiago pzk, la joaqui y luck ra
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El romance entre La Joaqui y Tiago PZK no deja de generar repercusiones. Después de que la cantante decidiera mostrarse públicamente junto a su nuevo novio, Luck Ra apareció en las redes con una serie de mensajes que rápidamente fueron interpretados como indirectas hacia la situación.

El cordobés compartió en TikTok un video musicalizado con su canción “Hola Perdida” y escribió: “Jesús invitaba a sus amigos a tomar vino y a comer, no al gimnasio un domingo”. La publicación no tardó en llenarse de comentarios y uno de sus seguidores fue directo al punto: “Pero no engañaba”. Luck Ra decidió responderle con apenas dos palabras, pero suficientes para reavivar la polémica: “Yo tampoco”.

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La frase tomó todavía más fuerza por el contexto en el que se produjo el enfrentamiento entre los cantantes. Todo había comenzado cuando La Joaqui aseguró que nunca había tenido una relación en la que no la engañaran. Luck Ra salió entonces a aclarar que él jamás le había sido infiel y, luego de que trascendieran versiones sobre supuestos encuentros con hombres y mujeres en Ibiza antes de la ruptura, volvió a dejar en claro su postura.

Pero hubo otro comentario que pareció tocar un punto todavía más sensible. Un usuario, en referencia a la historia de Jesús y Judas, escribió: “Y lo traicionó el amigo, creo”. El mensaje apuntaba directamente a Tiago PZK, a quien Luck Ra había definido como su “ex gran amigo”. El detalle que terminó de alimentar las especulaciones fue que el cordobés le dio like al comentario, en un gesto que muchos interpretaron como una forma de respaldar esa lectura sobre el vínculo entre los tres.

Cómo fue la inesperada presentación de Tiago PZK como novio de La Joaqui

La relación entre La Joaqui y Tiago PZK parece haber superado la etapa de simples rumores. En las últimas horas comenzó a circular una foto en la que se los ve juntos, acompañados por integrantes de la familia de El Noba, disfrutando de un buen momento.

El inicio de esta historia como pareja no pasó desapercibido. Ella, recién separada de Luck Ra, habría encontrado nuevamente el amor en alguien con quien el cordobés compartió distintos espacios dentro de la música y a quien consideraba cercano. Aunque ellos mismos aclararon que la amistad no era tan profunda.

Uno de los indicios más claros de que el vínculo avanza fue el encuentro con Vanesa Aranda, la madre del artista fallecido y figura muy importante en la vida de la cantante. En las imágenes que compartió se percibe la buena sintonía entre todos. “Qué nervios mi niña, me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió en Instagram. En otra postal, aparece abrazada a la flamante pareja y agregó: “Mi niña hermosa”, dejando ver el afecto que ya existe entre ellas.

La reunión tuvo además un tono íntimo: compartieron una cena junto a los familiares del oriundo de Florencio Varela, en una escena que reflejó cómo La Joaqui estaría integrando a su nuevo novio dentro de su círculo más cercano.

     

 

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