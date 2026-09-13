Luck Ra no se quedó callado y lanzó una filosa indirecta tras el romance de La Joaqui y Tiago PZK

Cómo fue la inesperada presentación de Tiago PZK como novio de La Joaqui

La relación entre La Joaqui y Tiago PZK parece haber superado la etapa de simples rumores. En las últimas horas comenzó a circular una foto en la que se los ve juntos, acompañados por integrantes de la familia de El Noba, disfrutando de un buen momento.

El inicio de esta historia como pareja no pasó desapercibido. Ella, recién separada de Luck Ra, habría encontrado nuevamente el amor en alguien con quien el cordobés compartió distintos espacios dentro de la música y a quien consideraba cercano. Aunque ellos mismos aclararon que la amistad no era tan profunda.

Uno de los indicios más claros de que el vínculo avanza fue el encuentro con Vanesa Aranda, la madre del artista fallecido y figura muy importante en la vida de la cantante. En las imágenes que compartió se percibe la buena sintonía entre todos. “Qué nervios mi niña, me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió en Instagram. En otra postal, aparece abrazada a la flamante pareja y agregó: “Mi niña hermosa”, dejando ver el afecto que ya existe entre ellas.

La reunión tuvo además un tono íntimo: compartieron una cena junto a los familiares del oriundo de Florencio Varela, en una escena que reflejó cómo La Joaqui estaría integrando a su nuevo novio dentro de su círculo más cercano.