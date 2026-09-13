En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
San Miguel del Monte
Accidente fatal

Tragedia en Laguna del Monte: fueron a pescar y murieron ahogados tras el vuelco de la lancha

Cinco hombres estaban a bordo de una embarcación cuando se produjo el accidente en la Laguna del Monte. Tres eran pescadores y otro era el guía de pesca. Las autoridades continúan buscando al quinto ocupante.

Banner Seguinos en google DESK
Tragedia en Laguna del Monte: cuatro hombres murieron ahogados

Tragedia en Laguna del Monte: cuatro hombres murieron ahogados

Una tragedia ocurrió en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí, cuando una lancha con cinco hombres a bordo dio una vuelta de campana y todos sus ocupantes terminaron en el agua.

Leé también ANSES determinó los montos y fechas de uno de sus beneficios más importantes
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra cada grupo familiar en septiembre

Como consecuencia del accidente, cuatro personas murieron ahogadas, mientras que un quinto hombre permanece desaparecido y es intensamente buscado desde las primeras horas de este domingo.

El operativo de emergencia se desplegó con la participación de efectivos de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, que trabajaron en distintos sectores del espejo de agua.

Quiénes son las víctimas

Las primeras tres víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

Durante las últimas horas también fue localizado el cuerpo del guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.

De esta manera, continúa desaparecido el quinto integrante de la embarcación, que sería el cuarto pescador que se encontraba a bordo.

Claudio y Carlos Kovach, eran dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata

Claudio y Carlos Kovach, eran dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información preliminar, los cinco hombres se encontraban navegando cuando, por motivos que todavía son investigados, la lancha perdió estabilidad y terminó dada vuelta en medio de la Laguna del Monte.

El vuelco hizo que todos los ocupantes cayeran al agua y provocó la inmediata puesta en marcha de un operativo para intentar localizarlos.

Los rescatistas y efectivos de las distintas fuerzas recorrieron diferentes sectores de la laguna, tanto para encontrar al hombre que continúa desaparecido como para reconstruir el posible recorrido que realizó la embarcación antes del accidente.

Por el momento, no fueron determinadas las causas que provocaron el vuelco y la investigación busca establecer qué ocurrió antes de que la lancha perdiera estabilidad.

Continúa la búsqueda del pescador desaparecido

Las tareas de búsqueda se retomaron durante la mañana de este domingo y se concentran en distintos puntos de la Laguna del Monte.

Los investigadores también intentan determinar el lugar exacto en el que se produjo el vuelco y reconstruir el desplazamiento de la embarcación para establecer dónde podría encontrarse el quinto ocupante.

La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí, además, dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

Mientras continúa el operativo, las autoridades aguardan poder localizar al hombre que permanece desaparecido y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
San Miguel del Monte
Notas relacionadas
El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y los montos de la Tarjeta Alimentar para septiembre
La desgarradora despedida a uno de los pescadores que murió luego de que una lancha volcara en Laguna del Monte
Pedro Troglio pidió detener a un abogado por una presunta megaestafa inmobiliaria: lo acusa de liderar una asociación ilícita

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar