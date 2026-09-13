Tragedia en Laguna del Monte: fueron a pescar y murieron ahogados tras el vuelco de la lancha

Durante las últimas horas también fue localizado el cuerpo del guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.

De esta manera, continúa desaparecido el quinto integrante de la embarcación, que sería el cuarto pescador que se encontraba a bordo.

Claudio y Carlos Kovach, eran dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información preliminar, los cinco hombres se encontraban navegando cuando, por motivos que todavía son investigados, la lancha perdió estabilidad y terminó dada vuelta en medio de la Laguna del Monte.

El vuelco hizo que todos los ocupantes cayeran al agua y provocó la inmediata puesta en marcha de un operativo para intentar localizarlos.

Los rescatistas y efectivos de las distintas fuerzas recorrieron diferentes sectores de la laguna, tanto para encontrar al hombre que continúa desaparecido como para reconstruir el posible recorrido que realizó la embarcación antes del accidente.

Por el momento, no fueron determinadas las causas que provocaron el vuelco y la investigación busca establecer qué ocurrió antes de que la lancha perdiera estabilidad.

Continúa la búsqueda del pescador desaparecido

Las tareas de búsqueda se retomaron durante la mañana de este domingo y se concentran en distintos puntos de la Laguna del Monte.

Los investigadores también intentan determinar el lugar exacto en el que se produjo el vuelco y reconstruir el desplazamiento de la embarcación para establecer dónde podría encontrarse el quinto ocupante.

La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí, además, dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

Mientras continúa el operativo, las autoridades aguardan poder localizar al hombre que permanece desaparecido y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en la tragedia.