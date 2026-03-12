La emoción de Nahuel Gallo: llevó a su hijo al jardín por primera vez desde su liberación

Embed Hoy vivimos uno de esos momentos tan simples de la vida diaria… pero que para nosotros significa muchísimo: Nahuel pudo llevar por primera vez a Víctor al jardín.



Víctor decidió que quedarse no estaba dentro de sus planes . Hubo abrazos extra, caritas de “yo de aquí no me… pic.twitter.com/GL1f0wHdbh — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 12, 2026

Volver a la rutina familiar

En su publicación, Gómez reflexionó sobre lo que significa recuperar la normalidad después de meses de angustia e incertidumbre. “De a poco iremos encontrando el ritmo, aprendiendo juntos y sumando pequeñas rutinas que antes parecían tan lejanas”, expresó.

Finalmente, destacó el valor de esos momentos simples que la familia había esperado durante tanto tiempo. “Al final, incluso los días caóticos tienen algo hermoso: volver a vivir esos momentos simples que tanto soñamos”, concluyó el mensaje que acompaña las imágenes del reencuentro entre el pequeño Víctor y su padre.