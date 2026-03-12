En vivo Radio La Red
La emoción de Nahuel Gallo: llevó a su hijo al jardín por primera vez desde su liberación

El momento fue compartido por la madre del nene, María Alexandra Gómez, en sus redes sociales. “De a poco iremos encontrando el ritmo”, expresó la mujer del gendarme.

Nahuel Gallo estuvo secuestrado en Venezuela durante 448 días y fue liberado recién el pasado 1 de marzo. (Foto: X/@gg_alexand95764)

A pocos días de su regreso a la Argentina, el gendarme Nahuel Gallo vivió un momento cargado de emoción. Junto a su familia, acompañó por primera vez a su hijo Víctor al jardín de infantes.

Nahuel Gallo, al momento de regresar a la Argentina (Foto: archivo).

La escena fue compartida en redes sociales por María Alexandra Gómez, esposa del gendarme y madre del niño, quien publicó fotos del momento y expresó la alegría de volver a vivir situaciones cotidianas que durante meses parecían imposibles.

En su cuenta de X, Gómez relató la emoción de poder compartir esa rutina familiar después de todo lo que atravesaron. “Hoy vivimos uno de esos momentos tan simples de la vida diaria, pero que para nosotros significa muchísimo: Nahuel pudo llevar por primera vez a Víctor al jardín”, escribió.

Según contó, la jornada estuvo cargada de ternura y también de algunas dificultades típicas de la adaptación escolar. “Víctor decidió que quedarse no estaba dentro de sus planes. Hubo abrazos extra, caritas de ‘yo de aquí no me separo’ y un proceso de adaptación”, relató la mujer al describir la escena.

Volver a la rutina familiar

En su publicación, Gómez reflexionó sobre lo que significa recuperar la normalidad después de meses de angustia e incertidumbre. “De a poco iremos encontrando el ritmo, aprendiendo juntos y sumando pequeñas rutinas que antes parecían tan lejanas”, expresó.

Finalmente, destacó el valor de esos momentos simples que la familia había esperado durante tanto tiempo. “Al final, incluso los días caóticos tienen algo hermoso: volver a vivir esos momentos simples que tanto soñamos”, concluyó el mensaje que acompaña las imágenes del reencuentro entre el pequeño Víctor y su padre.

