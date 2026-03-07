La familia de Nahuel Gallo publicó una carta de agradecimiento al Gobierno y a la AFA: "Volvimos a ser libres"

En la carta, la familia agradeció especialmente al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, además de otros funcionarios y autoridades que intervinieron en las gestiones diplomáticas.

la-carta-de-la-familia-de-nahuel-gallo-foto-instagram-kevingallook-IQS64DHGD5ASZKQBLYY32GF7WE

También mencionaron a la senadora Patricia Bullrich, al director de Gendarmería Nacional Claudio Miguel Brilloni y a distintos miembros de la fuerza.

El agradecimiento se extendió a autoridades provinciales, entre ellas el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, así como a dirigentes políticos y colaboradores que acompañaron el caso.

La familia también destacó el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que colaboró en gestiones vinculadas a la liberación del gendarme. Asimismo, reconocieron el trabajo de periodistas que siguieron el caso desde el inicio y agradecieron a quienes acompañaron el reclamo desde distintos lugares del país y del mundo.

El regreso de Nahuel Gallo a la Argentina

El gendarme Nahuel Gallo regresó a la Argentina el lunes 2 de marzo, tras haber pasado 14 meses detenido en Venezuela, en lo que su familia y el Gobierno argentino calificaron como una detención arbitraria.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue recibido por su madre Griselda Heredia, su esposa María Alexandra Gómez y su hijo, además de funcionarios del Gobierno nacional.

Entre quienes estuvieron presentes se encontraban el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich. Tras su regreso, Gallo fue sometido a chequeos médicos y permaneció resguardado en instalaciones de la Gendarmería Nacional.

kevin-gallo-publico-fotos-de-la-familia-junto-al-gendarme-fotos-instagram-kevingallook-6XF7BUQZAFGHBNC5EGOOSICZSQ Kevin Gallo publicó fotos de la familia junto al gendarme. (Fotos: Instagram @kevingallo_ok)

“El Rodeo I es un lugar de mucha tortura psicológica”

Días después de su llegada, el gendarme brindó una conferencia de prensa en la que habló brevemente sobre su experiencia durante el cautiverio. Sin embargo, aclaró que aún no se siente preparado para contar en detalle todo lo que vivió durante los meses de detención.

“El Rodeo I no es muy bueno, es un lugar de muchísima tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos. Solamente con pensarlo titubeo”, afirmó.

Mientras continúa su recuperación, la familia destacó que el regreso de Nahuel Gallo marca el cierre de un largo proceso de incertidumbre y angustia, que mantuvo en vilo a sus allegados durante más de un año.