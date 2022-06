La filosa reflexión de Viviana Canosa sobre el avión venezolano: "Nisman tenía razón"

“La Argentina es como una especie de la isla de la fantasía para nuestros amigos: los feos, sucios y malos del mundo. Por eso viene de visita un avión terrorista con iraníes y venezolanos y para nosotros es de lo más común. Ningún funcionario se escandaliza”. “La Argentina es como una especie de la isla de la fantasía para nuestros amigos: los feos, sucios y malos del mundo. Por eso viene de visita un avión terrorista con iraníes y venezolanos y para nosotros es de lo más común. Ningún funcionario se escandaliza”.

"Al Presidente le comieron la boca los ratones. El silencio de Alberto muestra que tienen el culo sucio. No pueden decir la verdad, entonces tienen que pensar una mentira creíble, no como la de Rossi que es un chiste".

"En cualquier parte del mundo un terrorista es un terrorista, en Argentina un terrorista es un instructor de vuelo. En un país serio, Rossi ya no está más en su cargo. El Gobierno tiene que rajar a los responsables, hay varias cabezas que tendrían que rodar si fuéramos un país normal".

"No es casualidad. Nisman tenía razón. Hay un triángulo entre Venezuela, Irán y los K. Me encantaría que nos digan la verdad, qué fue que lo que pasó. Pero para el Presidente debe ser un tema muy menor por eso no habla de esto".

"Usan a los pobres, les muerden la billetera. ¿Por qué se necesitan a las organizaciones sociales como intermediarios entre el Estado y la gente? A las organizaciones sociales hay que correrlas. Estos parásitos les cobran a los pobres, son unos sinvergüenzas. Ustedes son gestores del pobrismo, les cobran una comisión para que cobren el plan".

"Pichetto es otro de Juntos por el Cambio que se recibió de cacique y quiere mandar. Tienen más candidatos que afiliados, es una locura. La ven fácil y todos se animan, no subestimen la maldad de Cristina".

