Viviana Canosa analizó el fenómeno Javier Milei: "Representa el pensamiento de muchos..."

"Hoy el ex ministro Matías Kulfas declaró ante la Justicia por la supuesta corrupción en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Ll ingresar en Comodoro Py fue abordado por los periodistas, pero se hizo el boludo".

"El que sí vio la realidad fue Larreta. Puso los huevitos y terminó con el lenguaje inclusivo en las escuelas. Cuánto tiempo estuvimos diciendo que esto era una locura y que perjudicaba a los pibes. Los confunde. Métanse la e, la x y el @ en el orto. No jodan más a los chicos".

"El que salió a felicitar a Alberto Fernández es Maduro dijo que 'el Presidente le puso la guinda a la torta'. Si tenemos de amigo a Maduro, para qué queremos enemigos. Tenemos un Presidente que habla por Venezuela y no por los argentinos".

"Maduro llevatelo, pagale el sueldo vos. Alberto está haciendo buena letra con Cristina, pero se olvida que tenemos un acuerdo con el Fondo. De Cavallo a Maduro, nadie puede negar que tenemos un presidente todo terreno".

"Hoy al mediodía habló Máximo Kirchner, y como siempre se burló de los medios. Máximo Kirchner tiene la peor combinación: es un soberbio sin capacidad. ¿Qué merito tiene Máximo Kirchner más allá de su apellido? Ya no me banco más la monarquía Kirchner".

"La que tampoco ve la realidad es Lilita. Otra vez la estrategia del miedo, los radicales ya la usaron con Menem y no les fue bien. Todos sabemos que Milei no es un genocida. ¿Qué genocidio hizo? No es Hitler, no es Pinochet, no es Videla. Milei es Milei".

"Milei representa el pensamiento de muchos millones de argentinos que están más cerca de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos".

