La emotiva entrevista de Viviana Canosa a Esteban Bullrich: "Todavía me queda mucho por hacer"

Sobre su actualidad, el ex senador aseguró que “todavía” trabaja “para ser una mejor persona”, y destacó que en el último tiempo aprendió “a ser más paciente antes de las mejoras”.

La noticia del ELA

Esteban Bullrich recordó sus sensaciones cuando una doctora en Estados Unidos le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica (ELA). “La primera reacción fue sorpresa e incomprensión, después aparece el enojo de ´¿por qué a mí?’. Si tenes suerte la superas encontrando un sentido a lo que enfrentas, un para que, y entonces todo es más fácil”, aseguró.

“El primer síntoma de que algo no estaba bien fue en un zoom con mis colegas del Gabinete la Ciudad, en un momento se me patinó la voz como si estuviera borracho, pero no siguió”, recordó el ex ministro sobre cómo descubrió la enfermedad.

Sin embargo, Esteban Bullrich reveló que pese a que ese síntoma “poco a poco fue haciéndose más constante”, en un principio no le dio importancia porque los médicos aseguraron que se trataba de stress.

Los pilares para enfrentar el ELA

El ex senador destacó que frente a la situación que lo aqueja “lo único que importa es el amor que das y que recibís”. “Los pilares de mi vida son el amor de María Eugenia, mis hijos, mi familia y amigos y mi fe en Dios, sin él sería imposible superar las pruebas que enfrenté y enfrento”, aseguró entre lágrimas.

En continuado, Viviana Canosa lo consultó sobre cuál es el sentimiento que lo abraza en tiempos difíciles. “Sin dudas el amor de las relaciones más profundas de las que hablaba antes, pero también de las personas que no conozco y me saludan o escriben deseándome suerte o dándome fuerzas”, respondió, y remarcó: “Mucho amor que me abraza, fortalece y contiene. El amor es la emoción más presente en mi vida hoy”.

La actualidad de Argentina

A la hora de contestar sobre el consejo que le daría a la clase política, Esteban Bullrich consideró que sería “el mismo que en diciembre”: “Dejemos de jugar a no ponernos de acuerdo, superemos la grieta que está destruyéndonos como sociedad y como país. ¿Por qué nos gritamos cuando podemos hablar? ¿Por qué nos agredimos cuando podemos convivir en paz?”

En tal sentido, el ex senador aseguró que “no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en el clima social”. “Si nos odiamos los dirigentes, cómo pretendemos vivir en una sociedad feliz, si los políticos nos insultamos y agredimos cómo pretendemos vivir en una sociedad en paz”, cuestionó.

En la misma, línea resaltó que “no es por ahí, es por otro lado que vamos a conseguir solucionar los problemas que enfrentamos”. “Si pudiéramos medir la energía que perdemos por la grieta hacemos 100 Vaca Muerta”, comparó.

La búsqueda de la felicidad

Más adelante en la entrevista con Viviana Canosa, el ex ministro describió la felicidad como algo “simple” que se encuentra en “los pequeños gestos”. “Una caricia de las personas que amas, un beso de tus hijos, un abrazo de tus amigos”, enumeró Esteban Bullrich, y completó: “Disfrutar la vida entendiendo que la vida es hoy, y que nosotros podemos hacer feliz a otro acariciando a la persona que amamos, dando un beso a nuestros padres o abrazando a un amigo”.

Notablemente emocionado, el ex ministro de Mauricio Macri destacó que “todavía me queda mucho por hacer”. Frente a la afirmación de Viviana Canosa que “la vida es aceptar lo que a uno le sucede”, Estaban Bullrich se permitió no coincidir con la conductora. “Suena a resignación, es enfrentar lo que toca con optimismo y pasión. Es amar lo que haces, es escuchar a tu corazón, nunca resignarse, resignarse es perder la oportunidad de vivir”, reflexionó.

“Yo vivo creyendo que voy a sanar, si no lo hiciera nunca lo voy a lograr. Es abrazar tu cruz sabiendo que hay vida después del ELA y es amar tu cruz por eso”, agregó.

“Mi apostolado hoy es sembrar paz, algún día brotará y ahí vamos a poder solucionar todos nuestros problemas”, aseguró Esteban Bullrich y lanzó una pregunta a la sociedad: “¿Por qué nos tratamos tan mal? Tratémonos bien, seamos instrumentos de paz, iluminemos, elijamos construir puentes no tirar piedras”.

La lucha contra el ELA

“En su momento algunos cuestionaron que abriéramos una fundación en Estados Unidos, desde que tomamos la decisión el trámite allá fue rápidamente finalizado”, describió el ex ministro.

Asimismo, comparó lo que sucedió en Norteamérica con lo que ocurre en el país: “Abrimos una cuenta bancaria, recibimos donaciones y apoyamos algunas de las investigaciones más avanzadas en ELA. Mientras que acá todavía no terminamos el trámite inicial”.

En tal sentido, el ex ministro de Educación recordó que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, propuso modificar la inscripción de sociedades con trámites digitales. “No es menor que el responsable de la IGJ dijo, al eliminar la posibilidad de manejar la documentación en forma electrónica que implementamos en nuestro Gobierno, que a él ‘le gustaba leer los libros en papel’. Claro que es también el abogado que avaló corregir documentación con Liquid Paper. Obviamente un registro electrónico no se puede adulterar tan fácilmente”, criticó.

Por último, Esteban Bullrich aseguró cuál debería ser “la única división entre los argentinos”: “Los que queremos hacer contra los que quieren impedir y abusar del poder, los que quieren laburar contra los que quieren rapiñar el Estado”.