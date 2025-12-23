La grave enfermedad que encendió el alerta y ya provocó 5 muertes en Argentina
Se reforzaron las medidas de prevención tras detectar contagios en distintos departamentos y confirmaron el fallecimiento de cinco personas por la enfermedad viral.
La grave enfermedad que encendió el alerta en una provincia argentina
La provincia de Salta se encuentra en alerta sanitaria por una seguidilla de casos de hantavirus, una enfermedad viral aguda grave que ya provocó cinco muertes sobre un total de 12 casos confirmados, según informaron fuentes oficiales del Gobierno provincial. Se trata de una patología transmitida al ser humano por el ratón rural, a través de su saliva, orina y heces, y que no cuenta con vacuna, lo que refuerza la importancia de la prevención y la detección temprana.
El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó en las últimas horas que, hasta el 22 de diciembre de 2025, se registraron 12 pacientes positivos de hantavirosis en distintos puntos del territorio provincial. Los casos se distribuyen en los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1).
De acuerdo con la información brindada por el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica, mientras que cinco personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad.
Alerta sanitaria y situación epidemiológica
Frente al escenario actual, las autoridades sanitarias provinciales reforzaron las recomendaciones preventivas, especialmente dirigidas a las personas que residen o trabajan en zonas rurales, donde el riesgo de exposición al virus es mayor. Desde el Ministerio de Salud se insistió en la necesidad de mantener la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, bloquear las posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio.
El contexto provincial se inscribe en una situación más amplia a nivel nacional. El último Boletín Epidemiológico Nacional, difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, advierte sobre la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país y confirma un aumento del 17% de los contagios en lo que va del año en comparación con la media del período 2020-2024.
Según el informe oficial, la región Centro, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, concentra el 70% de los casos notificados a nivel nacional. En segundo lugar se ubica la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%. En cuanto a la región NOA, que comprende a Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra dentro del umbral esperado para el período epidemiológico 2025-2026, aunque el brote registrado en Salta encendió las alarmas.
Cómo se transmite el hantavirus y cuáles son los síntomas
La principal vía de transmisión del hantavirus es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores infectados. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al barrer o limpiar lugares cerrados que estuvieron deshabitados y donde hubo presencia de ratones.
También puede producirse el contagio por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o con sus secreciones. En menor medida, la transmisión puede darse a través de mordeduras. En Argentina, la transmisión de persona a persona es considerada excepcional y está asociada a cepas específicas.
Los síntomas iniciales de la enfermedad suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con un cuadro gripal.
Fiebre
Dolor muscular
Cefalea
Escalofríos
Náuseas
Vómitos
Dolor abdominal
Diarrea
Con el avance del cuadro, la enfermedad puede evolucionar hacia una fase respiratoria grave, con dificultad para respirar, lo que requiere atención médica inmediata. Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan que, ante la aparición de síntomas compatibles y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se concurra de forma urgente a un centro de salud.
Medidas de prevención recomendadas
Ante el aumento de casos y la gravedad de la enfermedad, los Ministerios de Salud provincial y nacional reiteraron una serie de medidas preventivas clave para reducir el riesgo de infección:
Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.
Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir el ingreso de animales.
Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.
Ventilar previamente los espacios cerrados antes de limpiarlos. La limpieza debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.
Evitar el contacto con roedores, sus madrigueras y excretas.
Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.
Al acampar, hacerlo lejos de malezas y basurales y evitar dormir directamente sobre el suelo.
Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándola adecuadamente cuando no haya servicio de recolección.