La grave enfermedad que encendió el alerta y ya provocó 5 muertes en Argentina

El contexto provincial se inscribe en una situación más amplia a nivel nacional. El último Boletín Epidemiológico Nacional, difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, advierte sobre la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país y confirma un aumento del 17% de los contagios en lo que va del año en comparación con la media del período 2020-2024.

Según el informe oficial, la región Centro, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, concentra el 70% de los casos notificados a nivel nacional. En segundo lugar se ubica la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%. En cuanto a la región NOA, que comprende a Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra dentro del umbral esperado para el período epidemiológico 2025-2026, aunque el brote registrado en Salta encendió las alarmas.

Cómo se transmite el hantavirus y cuáles son los síntomas

La principal vía de transmisión del hantavirus es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores infectados. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al barrer o limpiar lugares cerrados que estuvieron deshabitados y donde hubo presencia de ratones.

También puede producirse el contagio por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o con sus secreciones. En menor medida, la transmisión puede darse a través de mordeduras. En Argentina, la transmisión de persona a persona es considerada excepcional y está asociada a cepas específicas.

Los síntomas iniciales de la enfermedad suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con un cuadro gripal.

Fiebre

Dolor muscular

Cefalea

Escalofríos

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Diarrea

fiebre.noche

Con el avance del cuadro, la enfermedad puede evolucionar hacia una fase respiratoria grave, con dificultad para respirar, lo que requiere atención médica inmediata. Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan que, ante la aparición de síntomas compatibles y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se concurra de forma urgente a un centro de salud.

Medidas de prevención recomendadas

Ante el aumento de casos y la gravedad de la enfermedad, los Ministerios de Salud provincial y nacional reiteraron una serie de medidas preventivas clave para reducir el riesgo de infección: