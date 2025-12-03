Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que causó la muerte del DT de Luján

El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona.

Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció.

Acompañamos a la familia y a sus seres queridos en este momento de enorme dolor. Pedimos mantener un espacio de respeto y comprensión para la familia en estos momentos.

Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que causó la muerte de Fredes

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una enfermedad autoinmune poco frecuente que afecta al sistema nervioso periférico. Ocurre cuando el sistema inmunológico del propio cuerpo comienza a atacar los nervios, provocando inflamación, pérdida de fuerza, alteraciones en la sensibilidad e incluso parálisis.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 30% de los pacientes necesita cuidados intensivos debido a las complicaciones respiratorias que puede generar la enfermedad. A pesar de recibir atención médica adecuada, entre el 3 y el 7% fallece por consecuencia del cuadro.

Cómo se desarrolla la enfermedad

La afección puede presentarse días o semanas después de una infección viral o bacteriana, como una gripe o una gastroenteritis. En algunos casos, también se han registrado desencadenantes como intervenciones quirúrgicas. Los especialistas remarcan que la aparición posterior a una vacuna es excepcional, y que el riesgo es muy inferior al que representa contraer una infección.

Los primeros síntomas suelen ser debilidad en las piernas, hormigueo o entumecimiento. Esa debilidad puede avanzar hacia los brazos y el torso en cuestión de horas o días, lo que se conoce como parálisis ascendente. Si la inflamación compromete los nervios que controlan la respiración, puede requerirse asistencia mecánica inmediata.

El diagnóstico se realiza a partir de una evaluación neurológica y puede complementarse con estudios como punción lumbar o electromiografía, aunque los especialistas advierten que el tratamiento no debe demorarse por la realización de estas pruebas.

Actualmente no existe una cura, pero hay terapias que reducen la gravedad del cuadro y acortan el tiempo de recuperación. Los tratamientos más utilizados son la inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis, que actúan para detener el ataque del sistema inmunitario. La mayoría de los pacientes requiere internación y un seguimiento constante para evitar complicaciones rápidas.