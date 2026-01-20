En vivo Radio La Red
¿Fenómeno paranormal?

Video: un "globo fantasma" aterrorizó a dos jóvenes en Tucumán

El espeluznante momento fue registrado en video y se volvió viral en TikTok, superando los ocho millones de reproducciones en pocas horas.

El espeluznante momento con el globo fantasma fue registrado en video y se volvió viral en TikTok
El espeluznante momento con el "globo fantasma" fue registrado en video y se volvió viral en TikTok, superando los ocho millones de reproducciones en pocas horas.

Dos jóvenes quedaron aterrorizados en Tucumán luego de que se cruzaran con un objeto extraño mientras caminaban por la noche en la capital provincial: un supuesto “globo fantasma”.

El espeluznante momento, que se viralizó en las últimas horas, fue registrado por ambos, quienes no pudieron ocultar su sorpresa ni su miedo. “Nadie nos va a creer lo que estamos viendo”, se escucha decir a uno al inicio del video, mientras el globo se acercaba por una calle prácticamente desierta.

Presos del pánico, otro de los chicos comenzó a rezar el Padre Nuestro para calmarse durante el tenso momento de la grabación.

Embed

En el registro fílmico se pudo observar con claridad el avance del globo, así como el hilo que lo sostenía y su sombra sobre el pavimento.

Entre susurros y pedidos de “quedate quietito”, el objeto pasó frente a ellos y luego se fue alejando hasta elevarse.

El video, publicado en TikTok por @eduardosantillan11, superó los ocho millones de reproducciones en pocas horas.

Mientras algunos usuarios compararon la escena con el payaso Pennywise de It, otros también asociaron el contenido de la publicación con un fenómeno paranormal.

