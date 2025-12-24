Video e indignación: se grabó agrediendo a un nene judío en un aeropuerto y se volvió viral

"¿Vas a liberar Palestina?"

Terminal de Charles de Gaule La terminal 2B en la que se dio el episodio de antisemitismo. (foto: A24.com)

El bochornoso episodio sucedió en una de las varias terminales del Aeropuerto Charles de Gaulle, uno de los dos principales de la ciudad de París. La aeroestación está en constante extensión desde el diseño satelital original. En una de estas ampliaciones ocurrió este grave hecho. La terminal 2B. Allí estaba una familia esperando para tomar un avión y entonces el hijo de un matrimonio se acercó a una consola para jugar.

De pronto, mientras el niño, de 7 u 8 años, jugaba con otro, se acercó un adulto que aprovechó un momento de distracción de los padres. Ante la sorpresa del niño, el hombre le preguntó si luchaba por la libertad de Palestina y le dijo que si no lo hacía le iba a sacar el kipá de la cabeza (que ni siquiera lo llamó por su correcta denominación, lo dijo despectivamente, "sombrero").

Pero no fue el único acto claramente violatorio de la intimidad e integridad personal del niño.

"Baila, cerdo, baila"

El hombre siguió con su acoso y decidió quitarle los controles al niño. Y de pronto, ante la mirada sorprendida del menor, le dijo: "Baila, cerdo, baila". Por supuesto, el chico no entendió la agresión que estaba recibiendo - para peor de un adulto - y ensayó unos graciosos movimientos, como respondiendo con inocencia a ese insulto.

baila cerdo El niño respondió con total inocencia, sin comprender el fondo de lo que le decían, a los dichos antisemitas y burlones del adulto acosador. (Foto: Captura de TV)

El chico no entendió que había de fondo en los dichos profundamente ofensivos y discriminadores hacia el niño, solo por su condición de judío. Afortunadamente, esta imagen tardo unos meses, pero se viralizó y la sociedad francesa respondió y pide una sanción de la justicia para el adulto que se grabó en este acto tan repugnante.

Ola de indignación en Francia

Con la imagen como prueba irrefutable, el sonido es contundente, la justicia investiga para hallar al responsable y poder procesarlo. En principio, deberá responder por amenazas, acoso a un menor y antisemitismo explícito. Para la Prefectura de Policía de París se trata de un hecho inadmisible e insoportable.

“No quedarán impunes”, aseguró el jefe de la investigación, quien tiene el apoyo pleno del ministro del Interior: "La Policía Nacional lleva adelante las investigaciones para identificar al agresor, pleno apoyo a nuestros compatriotas de confesión judía”.

Finalmente, afirmó que existe una “movilización total frente a los actos antisemitas”, remarco el funcionario nacional. Por el momento, no pudo ser identificado.