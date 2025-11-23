El video viral de Mauro Icardi y Wanda Nara que desata el peor miedo de la China Suárez

Embed

Cómo es la foto que mostró la China Suárez con dolorosas marcas en el cuerpo que causó impacto

Tras su polémica estadía en Argentina, donde acompañó a Mauro Icardi en el esperado reencuentro con sus hijas Francesca e Isabella, la China Suárez aprovechó la ocasión para darle visibilidad a Hija del Fuego, la venganza de la bastarda, la flamante producción de Disney+ que la tiene como figura central y que fue filmada en gran parte en escenarios patagónicos.

En ese marco, la actriz se presentó en los ciclos Otro Día Perdido y La mañana con Moria, ambos emitidos por El Trece, donde además de adelantar detalles de la trama de la nueva ficción, se animó por primera vez a hablar públicamente de su mediático romance con el ex de Wanda Nara.

Con la serie ya disponible en la plataforma del ratón Mickey desde hace apenas tres días, este sábado la China decidió abrir su carrete y mostrar varias imágenes inéditas tomadas durante el rodaje en San Martín de los Andes, recuerdos que había mantenido reservados hasta el momento del estreno.

Así, mediante una seguidilla de publicaciones en sus Instagram Stories, se supo que durante las gélidas jornadas de grabación en el sur del país la ex Casi Ángeles atravesó distintos contratiempos. Entre ellos, uno de los más llamativos: se retrató con gesto resignado mostrando una fuerte quemadura en el pecho. Esa foto, que compartió recientemente con sus seguidores, la acompañó con la frase: "¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente? #lahijadelfuego".

Sin embargo, ese no fue el único percance que atravesó la actriz durante la filmación de Hija del fuego. También contó que en esos días se "rompió el tabique" de la nariz, probablemente en medio de una toma exigente sobre la nieve. Para graficarlo, subió un tierno video en el que se ve a Amancio colocándole hielo, ya que sus hijos la acompañaron en la travesía patagónica. Además, mostró el atuendo que eligió para el último día de rodaje: recostada en la cama de su trailer, con calzas negras, campera blanca y unas llamativas botas rojas con estrellas blancas. Allí escribió: "El día que rodábamos el final", revelando otro inconveniente que atravesó en ese cierre.

"También tuve uno de mis peores brotes de acné y le mandaba estos videos a mi cosmiatra desde allá", confesó la China Suárez, sin temor a mostrarse vulnerable y lejos de la imagen de diva perfecta. Una actitud que la acerca más a la cotidianeidad de cualquier persona, sin filtros ni retoques digitales. ¿Será acaso un nuevo mensaje indirecto para Wanda Nara, su eterna rival, en una disputa que parece no tener desenlace cercano?

