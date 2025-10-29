La importante confirmación del embajador argentino sobre las víctimas fatales de la guerra narco en Río de Janeiro

Según precisó Raimondi, la Embajada y el Consulado argentino en Río se mantienen en contacto permanente con las autoridades locales y con la comunidad argentina en Brasil para brindar asistencia en caso de ser necesario.

Mientras tanto, las autoridades brasileñas informaron que la situación comienza a normalizarse de manera paulatina, aunque las operaciones contra las bandas criminales continuarán en los próximos días.

brasil

Río de Janeiro, conmocionada por la operación policial más letal de su historia

El Complejo de la Penha, una de las mayores favelas de la zona norte de Río de Janeiro, amaneció este miércoles con imágenes estremecedoras. Vecinos llevaron al menos 64 cuerpos a la calle José Rucas, una de las principales arterias del barrio, en una escena que horrorizo a toda la ciudad.

La impactante movilización se produjo apenas horas después de la operación policial más letal en la historia de Río, que el martes dejó un saldo oficial de 60 presuntos delincuentes muertos y cuatro policías fallecidos en las zonas de la Penha y el Alemão.

Sin embargo, el secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, aclaró que los cuerpos llevados a la plaza no están incluidos en ese recuento oficial. De confirmarse, el número total de muertos podría superar los 128, una cifra inédita incluso para una ciudad acostumbrada a la violencia.