La importante confirmación del embajador argentino sobre las víctimas fatales de la guerra narco en Río de Janeiro
La violencia volvió a sacudir a Río de Janeiro tras un operativo antinarco contra el Comando Vermelho, la mayor organización criminal del estado carioca. Las autoridades argentinas siguen de cerca la situación.
El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, aseguró este miércoles que no hay ciudadanos argentinos involucrados en los graves episodios de violencia que sacudieron a Río de Janeiro durante las últimas horas, luego de un operativo antinarco contra el Comando Vermelho, la principal organización criminal que opera en el estado carioca.
“No hay argentinos involucrados. Esta situación tan trágica no ha afectado a ningún ciudadano argentino. Lentamente, la ciudad está volviendo a la normalidad después de los enfrentamientos de ayer y la gran cantidad de personas fallecidas que hubo”, señaló Raimondi en diálogo con TN.
La tensión en las favelas se desató tras un amplio operativo de las fuerzas de seguridad contra el grupo narco, que derivó en un intenso intercambio de disparos, bloqueos de calles y numerosos muertos. Las autoridades locales mantienen un fuerte despliegue policial mientras continúan las tareas de control.
“En la zona de Río de Janeiro, donde suele haber compatriotas, no hubo incidentes ni tampoco alguna situación desafortunada que lamentar”, agregó el diplomático, llevando tranquilidad a las familias argentinas con residentes o turistas en la ciudad.
Según precisó Raimondi, la Embajada y el Consulado argentino en Río se mantienen en contacto permanente con las autoridades locales y con la comunidad argentina en Brasil para brindar asistencia en caso de ser necesario.
Mientras tanto, las autoridades brasileñas informaron que la situación comienza a normalizarse de manera paulatina, aunque las operaciones contra las bandas criminales continuarán en los próximos días.
Río de Janeiro, conmocionada por la operación policial más letal de su historia
El Complejo de la Penha, una de las mayores favelas de la zona norte de Río de Janeiro, amaneció este miércoles con imágenes estremecedoras. Vecinos llevaron al menos 64 cuerpos a la calle José Rucas, una de las principales arterias del barrio, en una escena que horrorizo a toda la ciudad.
La impactante movilización se produjo apenas horas después de la operación policial más letal en la historia de Río, que el martes dejó un saldo oficial de 60 presuntos delincuentes muertos y cuatro policías fallecidos en las zonas de la Penha y el Alemão.
Sin embargo, el secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, aclaró que los cuerpos llevados a la plaza no están incluidos en ese recuento oficial. De confirmarse, el número total de muertos podría superar los 128, una cifra inédita incluso para una ciudad acostumbrada a la violencia.