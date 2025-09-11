La Legislatura porteña aprobó nuevas sanciones contra el maltrato animal: ¿de cuánto son las multas?

emmanuel-ferrariojpg.webp

Animales domésticos y tenencia responsable

La ley sancionada es la primera del paquete conocido como "Ley Huellas", promovido por Ferrario. Incluye otros proyectos pendientes como una Ley de Bienestar Integral, la regulación de caniles y la autorización para viajar con animales en transporte público. Según el legislador, todas estas iniciativas buscan construir "un modelo de convivencia más respetuoso con los animales".

“Nuestro compromiso es claro: que en la Ciudad no haya lugar para el maltrato animal. Con penas más duras y la creación del Registro de Maltratadores estamos dando un primer paso por el bienestar animal. Falta mucho más”, expresó Ferrario en el recinto.

En su intervención, también advirtió sobre la necesidad de un abordaje institucional más riguroso. “Este es un primer gran paso, pero no alcanza: le pido al Gobierno de la Ciudad que gobierne con datos y cuide sus palabras, porque las palabras crean realidades.”

Por último, reivindicó una visión inclusiva de la convivencia urbana: “Pet friendly no es una moda: significa que todas las familias, sin importar su forma, puedan vivir y moverse plenamente en Buenos Aires junto a sus animales.”