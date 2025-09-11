Misterio en Mar del Plata: quién es la mujer encontrada muerta en la playa

Vecinos del lugar aseguraron que la víctima no era una persona reconocible del barrio, por lo que las autoridades comenzaron una búsqueda en el registro de personas desaparecidas de Mar del Plata y zonas cercanas. Hasta el momento, no se registraron coincidencias con denuncias recientes.

Investigación y primeras hipótesis

El caso quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien inició una causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. La funcionaria judicial ordenó la realización de una autopsia para determinar la data de muerte y las circunstancias en que se produjo el deceso.

“Por el momento no podemos descartar ninguna hipótesis. Será fundamental esperar los resultados de la autopsia para conocer si se trató de una muerte accidental, natural o si existió la intervención de un tercero”, indicaron fuentes judiciales consultadas por medios locales.

Policía Científica llevó a cabo un relevamiento fotográfico y planimétrico de la escena, además de levantar posibles indicios en la zona de hallazgo. También se comenzaron a recolectar imágenes de las cámaras de seguridad cercanas para reconstruir si la mujer llegó sola a la playa o si estaba acompañada.

policia

Impacto en la comunidad

El hallazgo generó conmoción entre los vecinos y turistas que se encontraban en la zona. “Fue impactante, nunca había visto algo así en la playa”, comentó una mujer que pasaba por el lugar y presenció el operativo.

Los efectivos policiales mantuvieron la escena preservada durante más de dos horas, lo que provocó la curiosidad de las personas que se acercaban al sector, hasta que finalmente el cuerpo fue retirado y trasladado a la morgue judicial.

Las próximas horas serán clave para el avance de la investigación. Los resultados de la autopsia permitirán establecer si la muerte fue provocada por asfixia, ahogamiento, un episodio cardíaco u otro factor externo.

Mientras tanto, la Fiscalía de turno sigue trabajando para identificar a la mujer, tarea que consideran prioritaria para poder tomar declaraciones a familiares o allegados que ayuden a reconstruir las últimas horas de vida de la víctima.

“Se trabaja sobre un amplio abanico de hipótesis, sin descartar ninguna posibilidad”, señalaron desde la investigación, y recordaron que el hallazgo de cuerpos en la costa puede deberse a múltiples causas, desde accidentes acuáticos hasta situaciones de violencia que se investigan posteriormente.

Por ahora, la principal línea apunta a esclarecer si el fallecimiento fue accidental o si existió la participación de otra persona.