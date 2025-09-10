En vivo Radio La Red
signo
Tauro
ASTROLOGÍA

Luna en Tauro septiembre 2025: qué signos tendrán suerte en el dinero y el trabajo

La energía de Tauro favorece la abundancia y la estabilidad económica. Conocé cuáles son los signos que reciben un impulso extra en dinero y trabajo esta semana.

Luna en Tauro septiembre 2025: qué signos tendrán suerte en el dinero y el trabajo

Tauro es un signo vinculado con los recursos materiales, la constancia y la construcción de seguridad. Cuando la Luna transita este signo, se abren oportunidades para avanzar en lo económico y dar pasos firmes en lo laboral.

Leé también Luna en Tauro septiembre 2025: cómo impacta en el amor de cada signo del zodíaco
luna en tauro septiembre 2025: como impacta en el amor de cada signo del zodiaco

Del 11 al 13 de septiembre, algunos signos tendrán un magnetismo especial para atraer oportunidades y mejorar sus finanzas. Te contamos quiénes son los más beneficiados y cómo aprovechar esta influencia.

luna nueva en tauro astrologia.webp

Tauro: prosperidad y concreción

La Luna ilumina directamente a Tauro, otorgándole un aire de confianza que favorece nuevos contratos, acuerdos y mejoras salariales. Es un momento para sembrar y también para cosechar.

Virgo: reconocimiento laboral

Para Virgo, la semana trae elogios y valoración en el entorno profesional. Su esfuerzo constante empieza a dar frutos y se abren puertas para ascensos o proyectos más ambiciosos.

signos capricornio luna

Capricornio: inversiones favorables

Capricornio tendrá un buen radar financiero. Es una etapa propicia para invertir con visión a largo plazo y generar nuevas fuentes de ingreso. La paciencia será clave para ver resultados.

Libra: alianzas estratégicas

La Luna en Tauro favorece la cooperación de Libra en el plano económico. Asociaciones, contratos y sociedades pueden consolidarse, con beneficios compartidos y perspectivas de crecimiento.

Lilith en Escorpio 2.webp

Escorpio: ganancias inesperadas

Escorpio puede recibir dinero extra de manera imprevista, ya sea por deudas saldadas, herencias o gestiones pendientes. La clave será administrar con prudencia y no gastar de más.

