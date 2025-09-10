Luna en Tauro septiembre 2025: qué signos tendrán suerte en el dinero y el trabajo

signos capricornio luna

Capricornio: inversiones favorables

Capricornio tendrá un buen radar financiero. Es una etapa propicia para invertir con visión a largo plazo y generar nuevas fuentes de ingreso. La paciencia será clave para ver resultados.

Libra: alianzas estratégicas

La Luna en Tauro favorece la cooperación de Libra en el plano económico. Asociaciones, contratos y sociedades pueden consolidarse, con beneficios compartidos y perspectivas de crecimiento.

Escorpio: ganancias inesperadas

Escorpio puede recibir dinero extra de manera imprevista, ya sea por deudas saldadas, herencias o gestiones pendientes. La clave será administrar con prudencia y no gastar de más.