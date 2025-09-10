Luna en Tauro septiembre 2025: qué signos tendrán suerte en el dinero y el trabajo

Tauro es un signo vinculado con los recursos materiales, la constancia y la construcción de seguridad. Cuando la Luna transita este signo, se abren oportunidades para avanzar en lo económico y dar pasos firmes en lo laboral.
La energía de Tauro favorece la abundancia y la estabilidad económica. Conocé cuáles son los signos que reciben un impulso extra en dinero y trabajo esta semana.
Del 11 al 13 de septiembre, algunos signos tendrán un magnetismo especial para atraer oportunidades y mejorar sus finanzas. Te contamos quiénes son los más beneficiados y cómo aprovechar esta influencia.
La Luna ilumina directamente a Tauro, otorgándole un aire de confianza que favorece nuevos contratos, acuerdos y mejoras salariales. Es un momento para sembrar y también para cosechar.
Para Virgo, la semana trae elogios y valoración en el entorno profesional. Su esfuerzo constante empieza a dar frutos y se abren puertas para ascensos o proyectos más ambiciosos.
Capricornio tendrá un buen radar financiero. Es una etapa propicia para invertir con visión a largo plazo y generar nuevas fuentes de ingreso. La paciencia será clave para ver resultados.
La Luna en Tauro favorece la cooperación de Libra en el plano económico. Asociaciones, contratos y sociedades pueden consolidarse, con beneficios compartidos y perspectivas de crecimiento.
Escorpio puede recibir dinero extra de manera imprevista, ya sea por deudas saldadas, herencias o gestiones pendientes. La clave será administrar con prudencia y no gastar de más.