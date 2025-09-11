El drama que sacude una provincia: el papá intentó matar a su mamá y el hijo tomó una decisión desesperada

Intento de femicidio en Chaco

La reacción desesperada del hijo

El adolescente, identificado como M.S., de 16 años, decidió intervenir para frenar la golpiza. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el joven logró desarmar a su padre durante un forcejeo y, en medio del enfrentamiento, lo apuñaló varias veces en el abdomen y el torso.

La reacción logró detener el ataque y permitió que su madre pudiera ser socorrida por los vecinos que acudieron tras escuchar los gritos.

Durante el forcejeo, el adolescente también sufrió un corte en su mano derecha, que luego fue atendido en el hospital local. Minutos después, efectivos policiales y personal médico llegaron a la escena, que ya estaba cubierta de sangre, y encontraron a los tres miembros de la familia con lesiones de diversa gravedad.

Derivaciones médicas de urgencia

Sanatorio Güemes de Resistencia Debido a la gravedad del cuadro, la mujer fue derivada al Sanatorio Güemes de Resistencia, donde fue sometida a una cirugía reconstructiva y permanece internada en observación. (Foto: Google Maps)

La mujer fue trasladada en un primer momento por familiares a la Clínica Las Breñas, donde el médico de guardia diagnosticó una lesión cortopunzante en la mejilla izquierda y la región maxilar, con hemorragia activa y compromiso vascular.

Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada al Sanatorio Güemes de Resistencia, donde fue sometida a una cirugía reconstructiva y permanece internada en observación. Según los últimos partes médicos, su vida no corre riesgo, aunque requerirá un proceso de recuperación prolongado.

En tanto, el agresor fue asistido en el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, bajo custodia policial. Posteriormente fue trasladado al Hospital 9 de Julio de Las Breñas, donde quedó internado en condición estable.

El parte médico indicó que presenta heridas punzocortantes de carácter moderado en la zona abdominal y el torso, y que no corre peligro de vida.

Intervención judicial y primeras medidas

El adolescente fue trasladado a la comisaría local y notificado de su aprehensión preventiva, aunque horas después recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Charata, a cargo del fiscal Elio Eduardo Mari.

El Ministerio Público aclaró que el joven quedó supeditado a la causa y que su accionar será evaluado en el marco de la figura de “legítima defensa de un tercero”, ya que actuó para proteger la vida de su madre.

La auxiliar fiscal y el perito judicial se hicieron presentes en el domicilio donde ocurrió el hecho. En la inspección, los investigadores secuestraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros -el arma utilizada primero por el agresor y luego por su hijo-, un teléfono celular Samsung, la billetera del atacante y documentación a su nombre.

También se levantaron muestras biológicas, huellas dactilares y fotografías forenses de la escena.

Antecedentes de violencia y contexto familiar

Aunque la investigación sigue en curso, según indicaron fuentes policiales a Diario Uno de Mendoza, existían antecedentes de violencia de género en la relación entre el agresor y la víctima.

La mujer había terminado la convivencia meses atrás, pero el hombre continuaba hostigándola, y el ataque de este martes habría sido el punto culminante de una escalada de amenazas y agresiones.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso que la víctima y su hijo reciban contención psicológica por parte de equipos especializados en violencia familiar y de género.

Además, se evalúa solicitar una orden de restricción de acercamiento contra el agresor para impedir que tenga contacto con su expareja y su hijo en caso de recibir el alta médica.

Qué dijeron los vecinos

El episodio generó una fuerte conmoción en Las Breñas, una localidad de poco más de 25 mil habitantes.

Vecinos del barrio declararon a medios locales que la mujer es muy querida en la comunidad y que el adolescente “siempre fue un chico respetuoso, tranquilo y buen estudiante”. Muchos coincidieron en que la reacción del joven evitó una tragedia mayor.

“Si no hacía nada, la mataba. Fue desesperante. Los gritos se escuchaban desde la vereda. Apenas pudimos entrar, ya todo estaba lleno de sangre”, relató un vecino que presenció el momento posterior al ataque y colaboró en el traslado de la mujer a la clínica.

La investigación continúa

La causa quedó formalmente caratulada como “tentativa de femicidio” en lo que respecta a la conducta del agresor, mientras que la Fiscalía deberá definir en las próximas horas si corresponde imputar al adolescente o eximirlo de responsabilidad penal por haber actuado en defensa de su madre.

El fiscal Mari ordenó la realización de pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas a todos los involucrados, además de relevamientos de cámaras de seguridad cercanas, toma de testimoniales y reconstrucción de la escena.

La decisión final sobre la prisión preventiva del atacante se tomará en los próximos días, una vez que los médicos confirmen que está en condiciones de declarar y afrontar un proceso penal.

Líneas de ayuda y prevención

Desde el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación recordaron que toda persona que atraviese una situación de violencia de género puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 144, que funciona los 365 días del año, las 24 horas, en todo el país.

También pueden acudir a los Centros de Atención de la Mujer locales o denunciar hechos de violencia familiar o de género en la comisaría más cercana o ante el Poder Judicial.