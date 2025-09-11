Concentración total: el llamativo cambio en la rutina del plantel de Boca

image

¿Qué cambios internos se reflejan en el día a día del plantel?

Rosario será la tercera excursión en la que se aplicará esta medida de concentración exclusiva. Además, se incorporan a la lista de convocados jugadores que, aunque no irán al banco de suplentes, forman parte del grupo y deben adaptarse a la misma dinámica.

Hasta ahora, los cambios internos le sentaron muy bien a la convivencia del plantel. La eliminación de distracciones externas y la creación de un entorno más controlado fortalecen la cohesión del grupo y facilitan la preparación táctica antes de los partidos.

El Xeneize se prepara para visitar este domingo a Rosario Central con solo un cambio en el 11 titular: Leandro Brey ingresará por el lesionado Agustín Marchesín. Además, se espera que vuelvan a estar convocados Tomás Belmonte, Ander Herrera y Marco Pellegrino, aunque este último continuará como suplente de Ayrton Costa.

El enfoque en la concentración exclusiva permite al cuerpo técnico trabajar con mayor eficacia y mantener la disciplina del plantel. Los jugadores tienen la posibilidad de concentrarse en los aspectos tácticos y físicos necesarios para afrontar los encuentros sin distracciones externas.

En resumen, Boca Juniors implementó un cambio significativo en la dinámica de sus concentraciones, eliminando la presencia de peluqueros y vendedores de accesorios. La iniciativa, liderada por Leandro Paredes, busca potenciar la concentración del plantel y reforzar la intimidad antes de los partidos. La medida coincide con una etapa positiva del equipo, con victorias consecutivas y un clima interno más fuerte, y se espera que tenga un impacto directo en la preparación y el rendimiento del Xeneize en el Torneo Clausura.