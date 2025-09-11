En vivo Radio La Red
Concentración total: el llamativo cambio en la rutina del plantel de Boca

Boca Juniors tomó una decisión inédita que sorprendió a todos. La iniciativa busca reforzar la concentración y el foco en los partidos.

Tras tres victorias consecutivas, Boca Juniors atraviesa un momento de confianza y renovación interna. La recuperación del ánimo grupal y la buena racha futbolística coinciden con cambios importantes en la dinámica del plantel, que tiene como cara visible a Leandro Paredes, referente y líder dentro del vestuario.

Uno de los ajustes más visibles es la exclusión de figuras externas durante las concentraciones previas a los partidos. Hasta hace poco, peluqueros, vendedores de ropa, perfumes y otros accesorios ingresaban al predio, generando distracciones que, según la nueva postura del equipo, podían afectar la concentración. Ahora, solo estarán presentes los jugadores convocados y el cuerpo técnico.

Qué motivó la medida de exclusión de personal externo

La decisión se centra en la búsqueda de intimidad y enfoque total antes de los compromisos. Según la información, la iniciativa surgió de Paredes, quien considera que la concentración debe ser un espacio dedicado exclusivamente al fútbol y a la preparación táctica y mental de los jugadores.

De esta manera, se busca que cada partido se encare con máxima seriedad, evitando interrupciones o estímulos externos que puedan dispersar la atención de los futbolistas. Además, la medida refuerza la disciplina interna y el respeto por la rutina profesional.

image

¿Qué cambios internos se reflejan en el día a día del plantel?

Rosario será la tercera excursión en la que se aplicará esta medida de concentración exclusiva. Además, se incorporan a la lista de convocados jugadores que, aunque no irán al banco de suplentes, forman parte del grupo y deben adaptarse a la misma dinámica.

Hasta ahora, los cambios internos le sentaron muy bien a la convivencia del plantel. La eliminación de distracciones externas y la creación de un entorno más controlado fortalecen la cohesión del grupo y facilitan la preparación táctica antes de los partidos.

El Xeneize se prepara para visitar este domingo a Rosario Central con solo un cambio en el 11 titular: Leandro Brey ingresará por el lesionado Agustín Marchesín. Además, se espera que vuelvan a estar convocados Tomás Belmonte, Ander Herrera y Marco Pellegrino, aunque este último continuará como suplente de Ayrton Costa.

El enfoque en la concentración exclusiva permite al cuerpo técnico trabajar con mayor eficacia y mantener la disciplina del plantel. Los jugadores tienen la posibilidad de concentrarse en los aspectos tácticos y físicos necesarios para afrontar los encuentros sin distracciones externas.

En resumen, Boca Juniors implementó un cambio significativo en la dinámica de sus concentraciones, eliminando la presencia de peluqueros y vendedores de accesorios. La iniciativa, liderada por Leandro Paredes, busca potenciar la concentración del plantel y reforzar la intimidad antes de los partidos. La medida coincide con una etapa positiva del equipo, con victorias consecutivas y un clima interno más fuerte, y se espera que tenga un impacto directo en la preparación y el rendimiento del Xeneize en el Torneo Clausura.

