Lola y Manuel vivieron una situación hot en la casa y Gran Hermano les pidió consentimiento

“Lola, Manuel, recuerden dar el consentimiento a cámara”, les advirtió el Big a los jóvenes en la mañana de viernes, quienes de inmediato levantaron su dedo pulgar mirando a cámara y a pura carcajada.

“¡Bien ahí! ¡Por fin! Qué ganas tenía de escuchar eso, al fin lo escuché”, le gritaron sus compañeros presentes en la habitación. A lo que la joven de Bariloche que sueña con ser actriz comentó con humor: “Re tarde se acordó 'el Big'”.

La escena fue muy comentada en las redes sociales y Lola y Manu tuvieron un momento de descanso y también de amor dentro de la casa después del esperado reencuentro que no pasó desapercibido ante los ojos de Gran Hermano.

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Cómo fue el especial reencuentro de Lola y Manuel dentro de la casa de Gran Hermano

Manuel Ibero le dedicó unas sentidas palabras a Lola Tomaszeuski que dejaron en evidencia cuánto había significado para él su ausencia dentro de la casa de Gran Hermano.

“Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, expresó el joven de Zárate mientras sonreía de manera constante y con una emoción evidente en la mirad.

Esa romántica escena dio señales de que el vínculo entre ellos parecería ir mucho más allá de una simple amistad nacida dentro del juego televisivo.

Por su parte, Lola, quien viene de separarse recientemente de quien era su pareja, también se mostró profundamente conmovida por el reencuentro y respondió con mucho entusiasmo.

“Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo”, expresó apenas pudo acercarse nuevamente al ex de Zoe Bogach.