El inquietante audio desclasificado que los astronautas de Apolo XII tomaron en el espacio

La Casa Blanca y el Departamento de Guerra de Estados Unidos liberaron en las últimas horas una nueva tanda de archivos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados -los antiguos OVNIs -y entre el material apareció un audio atribuido a la misión Apollo XII, la segunda expedición tripulada que llegó a la Luna en noviembre de 1969.

La grabación, que rápidamente se viralizó en redes y foros especializados, contiene conversaciones técnicas entre astronautas y control terrestre en las que se menciona un objeto luminoso que acompañaba parte del trayecto de la nave. El tono del intercambio es frío, profesional, casi incómodo. Pero justamente ahí reside el impacto: nadie grita, nadie dramatiza, y aun así la sensación de desconcierto atraviesa el audio.

El archivo forma parte del programa oficial “PURSUE”, una plataforma impulsada por la administración de Donald Trump para publicar documentos históricos vinculados con fenómenos aéreos y espaciales no identificados. Según información oficial, ya fueron liberados más de 160 expedientes, entre fotos, videos y grabaciones de la NASA, el FBI y el Pentágono.

El Apollo XII no es el único caso. Entre los documentos también aparecen referencias a las misiones Apollo XI y Apollo XVII, además de registros de Gemini VII y Skylab. Algunos reportes hablan de luces extrañas sobre el horizonte lunar, destellos imposibles de identificar y objetos que parecían moverse cerca de las cápsulas.

Durante décadas, muchos de esos episodios quedaron enterrados entre archivos técnicos, teorías conspirativas y el hermetismo clásico de Washington. Pero la nueva desclasificación reabrió un debate que Estados Unidos ya no parece dispuesto a esconder: qué vieron realmente los astronautas en plena carrera espacial.

El audio revelado

El audio del Apollo XII no contiene una confirmación extraterrestre ni una frase espectacular digna de Hollywood. De hecho, eso es lo que más inquieta a investigadores y fanáticos del fenómeno OVNI. Lo perturbador es la naturalidad con la que se describe algo que no encajaba en los parámetros conocidos de la misión.

La publicación generó un terremoto en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguran que finalmente “se está revelando la verdad”, otros sostienen que el gobierno estadounidense alimenta deliberadamente el misterio para distraer la atención pública de problemas políticos internos.

apollo XII La nave comando que orbitó la Luna en el viaje de la Apollo XII. ¿Su astronauta vio y escuchó elementos propios de los OVNIs? (Foto: NASA)

Los científicos tienen otra explicación: los ruidos pueden provenir de movimientos de la estructura de la nave que viajaba a 30.000 km/h. Las luces, pueden haber sido rayos solares que hayan dado en un ángulo muy particular sobre la retina de los astronautas, ante la ausencia de una atmósfera que filtre la incidencia de los rayos del astro "rey".

Los especialistas intentan bajar la espuma de las "revelaciones desclasificadas". Recuerdan que “OVNI” o “fenómeno anómalo no identificado” no significa automáticamente “nave extraterrestre”, sino simplemente algo que no pudo explicarse con la información disponible.

Aun así, el contexto le da otra dimensión al hallazgo. Porque no se trata de un testimonio aislado de un civil ni de una filmación borrosa tomada desde un celular. Son registros oficiales de una de las misiones más emblemáticas de la historia espacial estadounidense.

El archivo desclasificado volvió para alimentar una pregunta que nunca desapareció del todo: qué hay realmente allá afuera. ¿Y si no estamos solos?