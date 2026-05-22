La advertencia de los astros: la energía de este fin de semana para cada signo

Géminis: Sos el dueño absoluto del cielo y tu energía está en su punto más alto del año, atrayendo todas las miradas hacia vos. Este fin de semana vas a sentir una inyección de vitalidad que te empujará a liderar planes, iniciar conversaciones estimulantes y flirtear sin culpa en redes sociales. La trampa de sombra para tus próximas 48 horas es la superficialidad o el miedo al silencio; permitite tener al menos un momento de introspección el domingo a la noche para asentar todas las ideas brillantes que te llovieron.

Libra: El ingreso solar en un signo afín de aire te devuelve el alma al cuerpo y te regala una claridad mental que habías perdido en las semanas anteriores. Este fin de semana es perfecto para expandir tus horizontes, ya sea planificando un viaje a largo plazo, devorando un libro atrapante o conectando con filosofías que te saquen de la indecisión constante. Dejá de buscar la aprobación de los demás para armar tu agenda del sábado; hacé lo que realmente te dicte la intuición y disfrutarás de una paz renovada.