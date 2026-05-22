La advertencia de los astros: la energía de este fin de semana para cada signo

Llegó el viernes y la sensación colectiva es muy diferente a la de principios de mes. Ya dejamos atrás la inercia pesada de la temporada de tierra y, con el Sol dando sus primeros pasos en el movedizo signo de Géminis, el cuerpo pide a gritos estímulos nuevos, charlas y movimiento. Este fin de semana de mayo de 2026 se perfila como un periodo de alta intensidad mental y social, donde los planes rígidos se van a derretir ante la llegada de propuestas de último momento. El peligro de este clima astral es la dispersión y el cansancio por exceso de actividades; por eso, te dejamos el mapa de supervivencia signo por signo para que sepas hacia dónde dirigir tu energía en las próximas 48 horas.