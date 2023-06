La superadora historia de Trinidad: es ciega, se convirtió en bombera y competirá en un Mundial

"La docencia me gusta y es para lo que quiero estar preparada en un tiempo, cuando tenga mi propia escuela deportiva, un sueño que tengo, porque en Médanos no hay ni un campo de deportes y hay muchos chicos que no tienen dónde ir y lo reclaman. Pero ahora quiero estudiar, ser bombera y aprovechar mi edad para sudar hasta la última gota en la faceta deportiva", declaró.

Su vocación por formar parte de los bomberos comenzó el último verano tras un incendio en una estancia de Médanos. Allí los vecinos decidieron juntarse para tener un destacamento de bomberos propio y no depender de la cercana Ceibas.

En ese momento, Trinidad se acercó a Marcelo Paredes, jefe de la zona, y le dijo sin más: "Yo quiero ser bombera. Quiero ayudar a mi comunidad. ¿Es posible pese a mi incapacidad? Ganas y compromiso me sobran".

Y así fue. Para Paredes Trinidad "es una más".

"En actividades como ésta no se puede ser indulgente y ella demostró sus aptitudes físicas, aprobó el curso de aspirante a bomberos, se capacitó en primeros auxilios, socorrismo, RCP y en cómo rescatar personas con fracturas tras accidentes viales, aseguró.

Atleta de alto rendimiento, camino a conquistar el mundo

Trinidad fue una destacada atleta juvenil y a los 14 años, se decidió por el atletismo. "Entrené a conciencia, gané torneos locales, nacionales y logré la medalla de oro en salto en largo, en Suiza, con 17 años. En 2021 obtuvo la de bronce en Perú y ahora me estoy preparando para ir a París. No tengo zapatillas, se me hicieron percha, pero las voy a conseguir gracias a una donación", dijo quien también es novia de Junior Fernándes, futbolista de los Murciélagos, la Selección Argentina de Fútbol para ciegos.

image.png Trinidad en una de sus tantas competencias (Foto: Facebook)

La entrerriana es la mejor deportista en su categoría en salto en largo y la número 10 del mundo, con un récord de 4.50 metros, y también es una destacada corredora de los 100 y 200 metros llanos.

"¿Cómo se hace competencia entre no videntes? Corro atada a un guía, que es mis ojos y que debe correr más rápido que yo. Tiene que estar un paso adelante para que no lo termine tironeando. Pero yo debo cruzar primero en la línea de llegada, sino me descalifican".